Более 100 тысяч жителей Бердска остались без света и воды из-за аварии
4 августа 202414:30
Жители города Бердска Новосибирской области остались без воды и электроснабжения из-за аварии, написал в своем Telegram-канале мэр Роман Бурдин.
По его словам, причиной сбоя стало повреждение погрузчиком линии электропередачи. Инцидент произошел в районе Химзавода.
В Бердске проживает более 100 тысяч человек. Также без света осталась часть района Академгородок в Новосибирске, город Искитим и поселок Кирово.
Ранее свыше 50 тысяч жителей Темрюкского района Краснодарского края остались без воды из-за аварии на сетях, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru