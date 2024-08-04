Более 100 тысяч жителей Бердска остались без света и воды из-за аварии

По его словам, причиной сбоя стало повреждение погрузчиком линии электропередачи. Инцидент произошел в районе Химзавода.

В Бердске проживает более 100 тысяч человек. Также без света осталась часть района Академгородок в Новосибирске, город Искитим и поселок Кирово.

Ранее свыше 50 тысяч жителей Темрюкского района Краснодарского края остались без воды из-за аварии на сетях, напоминает «Радиоточка НСН».

