«Вода хлещет!»: «Кривая линия» помогла Столбищам, а под Тверью «засушили» пять деревень
В селе Столбищи в Татарстане пробурили новую скважину после обращения НСН к властям республики и в Минстрой, при этом в ста километрах от Твери пятый день бедствуют без воды жители сразу нескольких деревень.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» отпраздновал еще одну победу. После нашего обращения к руководству Татарстана и главе Минстроя в селе Столбищи пробурили новую скважину и вернули людям воду.
Однако в одном месте вода пришла, а в другом ушла. В НСН обратились жители сразу нескольких деревень в Тверской области, которые уже пятый день сидят без воды.
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В начале июня к нам обратились жители села Столбищи в Татарстане, в котором произошло ЧП. Около 300 домов на трое суток остались без воды, после чего ее пустили по временной трубе. Местные жители рассказали, что постоянные перебои с водой происходят из-за проблем со старой скважиной, а на новую нет денег.
После обращения НСН к главе Татарстана Рустаму Минниханову и министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину вопрос быстро удалось решить. Нам пообещали пробурить новую скважину до 20 июля, однако это произошло еще быстрее, и теперь вода в Столбищах бьет ключом.
«Да, буквально сегодня скважину запустили, вода хлещет, люди довольны. До этого воды не было, ее возили. Будем надеяться, что с вашей помощью все разрешилось, спасибо большое», - поблагодарил НСН один из местных жителей.
При этом наши ожидания оправдались, ведь и глава Татарстана, и руководитель Минстроя уже несколько раз помогали НСН решить проблемы людей.
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Тем временем, новый сигнал SOS пришел к нам из Тверской области, где с прошлой пятницы жители сразу нескольких деревень остаются без воды. Здесь произошла очень странная история. Представители местной энергокомпании приехали и просто обесточили водонапорные башни. В итоге жителей деревни Городок и еще пяти поселков Спировского района бросили в 30-градусную жару на произвол судьбы, оставив пенсионеров без питьевой воды.
«В пятницу, 12 июня, компания, которая предоставляет электричество, проехала по деревням и отрезала водонапорные башни от электричества. Соответственно, насос не качает, воды нет, с пятницы по настоящее время люди сидят без воды. На улице стоит жара 30 градусов, воду подвозят техническую, пить ее нельзя. Преобладающее число жителей пенсионеры и воды им взять негде. Даже техническую не у всех есть возможность набрать, про питьевую речь не идет, колодца в деревне нет. Соответственно ни помыться, ни туалетом не воспользоваться, огород, на который положено столько сил с апреля, засыхает, потому что дождей нет, воды взять негде», - возмутилась местная жительница Александра Комракова.
По ее словам, власти бездействуют, а энергетики объясняют отключение долгами коммунальщиков.
«Я не знаю, как власти это допустили и почему никто ничего не предпринимает и не звонит в колокола. Родители сидят, а что они могут сделать? В колокола бьем мы. "АтомЭнергоСбыт" говорит, что мы отрубили, потому что коммунальщики накопили долг, но вопрос в том, что люди-то оплачивают. Власти никак не объясняют случившееся, написали какую-то отписку из серии: просим вашего понимания и терпения, вопрос решается. Но как он решается непонятно», - заключила собеседница НСН.
НСН обратилась к тверскому губернатору Игорю Рудене с просьбой разобраться с беспределом и вернуть воду людям.
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