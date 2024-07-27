Эвакуация и прорыв дамбы: МЧС полностью освободили от воды поселок Киолим
Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел 26 июля.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ
Утром 27 июля в МЧС России сообщили, что река Большой Киалим в поселке Киолим Челябинской области вернулась в русло после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Спасатели смогли полностью освободить населенный пункт от воды.
«С помощью беспилотной авиации спасатели провели мониторинг территории поселка и приступили к ликвидации последствий размыва насыпного участка дамбы на Киалимовском водохранилище», - говорится в заявлении пресс-службы МЧС.
По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор региона Алексей Текслер также говорил, что никто не пострадал при прорыве дамбы. Ситуация находится на его личном контроле. Утром 27 июля он собирался приехать на место происшествия.
Представители МЧС России рассказали, что на ликвидацию последствий ЧС, которая должна была начаться утром 27 июля прибыли более 170 специалистов и 60 единиц техники.
«С наступлением светлого времени суток сотрудники ведомства приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ. В том числе, по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киалимском водохранилище», - сказали в МЧС.
К тому же, по данным ведомства, уровень воды в поселке Киолим уже снизился. Личный состав подразделения МЧС продолжает работать на месте, оценивая обстановку.
Киолим — поселок, расположенный в Карабашском городском округе Челябинской области России. Он находится на реке Большой Киалим. Расстояние до центра городского округа Карабаша составляет 15 км. По данным Всероссийской переписи, по состоянию на 2010 год численность населения Киолима составляла всего 59 человек.
ПРОРЫВ ДАМБЫ И ЭВАКУАЦИЯ
Сообщения о прорыве дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области стали появляться вечером 26 июля. Тогда говорили, что ЧП случилось из-за обильных осадков. В результате произошло подтопление участка автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым.
По данным Telegram-канала «112», размыло 100-метровый участок бетонной плотины и вода хлынула в сторону населенных пунктов. Хотя еще днем 26 июля в Сети появились кадры, где через дамбу уже пробивается большой поток воды. Сообщалось, что в зоне подтопления находилось около 200 человек.
Ситуация была осложнена тем, что по ходу движения воды находились четыре населенных пункта: поселки Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. В связи с этим было принято решение об эвакуации их жителей, которых перевезли в пункты временного размещения в городе Карабаш. В МЧС сообщали об эвакуации 163 жителей Челябинской области, в том числе 21 ребенка.
В результате прорыва дамбы был затоплен один поселок, а в Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС. По руслу реки Большой Киалим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в ней поднялся на семь сантиметров. На месте ЧП были задействованы более 100 спасателей и 24 единицы техники. Спасаясь от воды, люди забирались на дома.
«Мы на крыше. Мы все тонем», - опубликовал Telegram-канал «112» видео одного из очевидцев.
Позже губернатор Челябинской области Текслер подтвердил прорыв дамбы в регионе.
«Был затоплен поселок Киолим. Дальше вода пошла в сторону других населенных пунктов. Из Киолима были эвакуированы жители, размещены в Карабаше в пунктах временного размещения», - написал он в своем Telegram-канале.
Поселок Киолим был эвакуирован полностью. 30 его жителей переправили в Карабаш. Там, в школах развернули пункты временного размещения на 500 человек. Для жителей Киолима также был организован пункт приема одежды. На трассе Миасс – Карабаш – Кыштым выставили полицейские посты, водителей разворачивали от места происшествия.
В свою очередь вечером 26 июля глава Карабаша Станислав Афанасенко после случившегося призвал местных жителей запастись водой.
«Просим быть готовыми к эвакуации. Соберите вещи первой необходимости и документы. Жителей Карабаша прошу запастись водой», - написал он на своей странице во «ВКонтакте», добавив, что жители поселков будут размещены в коррекционной школе, в больнице и профилактории.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС и специалисты коммунальных служб. Отмечается, что прокуратура Карабаша взяла на контроль ситуацию с размывом дамбы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что накануне в муниципалитетах Челябинской области были созданы оперштабы, что позволило быстро отреагировать на случившееся в Киолиме ЧП.
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