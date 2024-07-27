Эвакуация и прорыв дамбы: МЧС полностью освободили от воды поселок Киолим

«С помощью беспилотной авиации спасатели провели мониторинг территории поселка и приступили к ликвидации последствий размыва насыпного участка дамбы на Киалимовском водохранилище», - говорится в заявлении пресс-службы МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор региона Алексей Текслер также говорил, что никто не пострадал при прорыве дамбы. Ситуация находится на его личном контроле. Утром 27 июля он собирался приехать на место происшествия.

Представители МЧС России рассказали, что на ликвидацию последствий ЧС, которая должна была начаться утром 27 июля прибыли более 170 специалистов и 60 единиц техники.

«С наступлением светлого времени суток сотрудники ведомства приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ. В том числе, по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киалимском водохранилище», - сказали в МЧС.