Курорт Алушта в Крыму остался без электричества

Сроки дорожного ремонта на Тверской улице в Москве перенесли на неделю До 2030 года в Москве будет построено и реконструировано свыше 200 капитальных спортивных объектов Хирурги больницы имени Боткина выполнили сложную операцию пациентке с раком почки Около тысячи детей участников СВО прошли профессиональную стажировку в Москве Минувшая ночь стала в Москве самой холодной за все лето