Курорт Алушта в Крыму остался без электричества

Город Алушта на южном берегу Крыма остался без электроснабжения. Об этом сообщило «Крымэнерго».

По данным предприятия, произошло аварийное отключение.

«Населенные пункты: Алушта, с. Лазурное, с. Виноградное», — уточнили в организации.

Специалисты планируют восстановить подачу электричества на курорте в течение трех часов.

Ранее аварийное отключение электроэнергии произошло в Евпатории, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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