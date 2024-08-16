Курорт Алушта в Крыму остался без электричества
16 августа 202410:22
Город Алушта на южном берегу Крыма остался без электроснабжения. Об этом сообщило «Крымэнерго».
По данным предприятия, произошло аварийное отключение.
«Населенные пункты: Алушта, с. Лазурное, с. Виноградное», — уточнили в организации.
Специалисты планируют восстановить подачу электричества на курорте в течение трех часов.
Ранее аварийное отключение электроэнергии произошло в Евпатории, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru