Число жертв взрыва на заводе в Турции увеличилось до шести
Число погибших при взрыве на металлургическом заводе в турецком Измире увеличилось до шести. Об этом со ссылкой на администрацию провинции пишет RT.
Отмечается, что экстренные службы продолжают поисково-спасательные работы, в ходе которых из-под завалов живыми достали двоих рабочих.
«Инцидент произошел, когда мостовой кран отсоединился и упал в дуговую печь во время процесса литья жидкой стали», - говорится в сообщении.
Ранее в администрации Измира рассказали, что в результате взрыва три человека погибли, 14 получили ранения, ещё 10 пропали без вести, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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