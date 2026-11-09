Число жертв взрыва на заводе в Турции увеличилось до шести

Число погибших при взрыве на металлургическом заводе в турецком Измире увеличилось до шести. Об этом со ссылкой на администрацию провинции пишет RT.

При взрыве на шахте в Турции погибли два человека

Отмечается, что экстренные службы продолжают поисково-спасательные работы, в ходе которых из-под завалов живыми достали двоих рабочих.

«Инцидент произошел, когда мостовой кран отсоединился и упал в дуговую печь во время процесса литья жидкой стали», - говорится в сообщении.

Ранее в администрации Измира рассказали, что в результате взрыва три человека погибли, 14 получили ранения, ещё 10 пропали без вести, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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