Укреплена дамба в Орске, чтобы избежать повторного затопления
Специалисты укрепили дамбу в оренбургском Орске, чтобы не произошло повторного затопления города после обильных осадков, сообщил в Telegram мэр Артем Воробьев.
Правительство Оренбургской области в Telegram сообщает, что обильные осадки в регионе, а также в Башкирии и Челябинской области увеличили приток в Ириклинское водохранилище. Правительство региона держит ситуацию на контроле, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках.
В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
Город оказался практически полностью затоплен в результате масштабных паводков. Тогда мэр Василий Козупица подвергся сильной критике от жителей города, которые выходили на протест к администрации и даже призывали Козупицу уйти в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru