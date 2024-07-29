Укреплена дамба в Орске, чтобы избежать повторного затопления

Правительство Оренбургской области в Telegram сообщает, что обильные осадки в регионе, а также в Башкирии и Челябинской области увеличили приток в Ириклинское водохранилище. Правительство региона держит ситуацию на контроле, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках.

В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.

Город оказался практически полностью затоплен в результате масштабных паводков. Тогда мэр Василий Козупица подвергся сильной критике от жителей города, которые выходили на протест к администрации и даже призывали Козупицу уйти в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

