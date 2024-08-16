Владивосток и ряд городов в Приморье остались без электричества

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Приморском крае. Об этом сообщают «Вести:Приморье».

Отмечается, что без электричества остались Владивосток, Артем, Находка. Кроме того, света нет в Чугуевском и Октябрьском районах. В Сети сообщают, что без электроэнергии таже остался Хабаровск.

По данным Telegram-канала «Восток-медиа», во Владивостоке нет электричества более чем в двух тысячах жилых домов. Источник издания отмечает, что по всему Приморью обесточены вышки сотовых операторов, вскоре регион может остаться без мобильной связи.

Как сообщили в правительстве региона, в Приморье произошло отключение электроэнергии на сетях ДРСК. Специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения.

Ранее в Белгородской области 13 населенных пунктов остались без электричества из-за аварийного отключения, напоминает RT.