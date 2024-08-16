Владивосток и ряд городов в Приморье остались без электричества
Масштабное отключение электроэнергии произошло в Приморском крае. Об этом сообщают «Вести:Приморье».
Отмечается, что без электричества остались Владивосток, Артем, Находка. Кроме того, света нет в Чугуевском и Октябрьском районах. В Сети сообщают, что без электроэнергии таже остался Хабаровск.
По данным Telegram-канала «Восток-медиа», во Владивостоке нет электричества более чем в двух тысячах жилых домов. Источник издания отмечает, что по всему Приморью обесточены вышки сотовых операторов, вскоре регион может остаться без мобильной связи.
Как сообщили в правительстве региона, в Приморье произошло отключение электроэнергии на сетях ДРСК. Специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения.
Ранее в Белгородской области 13 населенных пунктов остались без электричества из-за аварийного отключения, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Канада разрешила применять свою военную технику внутри России
- СМИ: В ДТП в Челябинске пострадал депутат заксобрания региона Клеутин
- Медалистами в этом году стали 17,5% выпускников школ России
- Владивосток и ряд городов в Приморье остались без электричества
- «Ранена, но жива...»: Анжелика Агурбаш представила новую песню об уходящей любви
- Алаудинов назвал обстановку в Курской области подконтрольной российским военным
- В МИД РФ призвали Армению не передавать в школы искажающий историю учебник
- В Белгородской области сделали бесплатными мобильную связь и интернет
- Алибасов заявил о хорошем самочувствии на фоне слухов о болезни
- «Газпром» сохраняет максимальный уровень транзита газа через Украину в Европу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru