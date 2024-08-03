Более 50 тысяч жителей Темрюкского района Кубани остались без воды
Более 50 тысяч жителей Темрюкского района Краснодарского края остались без воды из-за аварии на сетях, сообщили в оперштабе.
Сейчас воды нет в Вышестеблиевском, Новотаманском, Таманском, Сенном, Ахтанизовском, Запорожском и Фонталовском сельских поселениях. Власти обещают вернуть воду в дома в течение шести-восьми часов.
Кроме того, в Евпатории больше четырех тысяч человек остались без света.
Врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.
Ранее город Энгельс Саратовской области остался без электричества и воды из-за аварии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru