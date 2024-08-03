Более 50 тысяч жителей Темрюкского района Кубани остались без воды

Сейчас воды нет в Вышестеблиевском, Новотаманском, Таманском, Сенном, Ахтанизовском, Запорожском и Фонталовском сельских поселениях. Власти обещают вернуть воду в дома в течение шести-восьми часов.

Кроме того, в Евпатории больше четырех тысяч человек остались без света.

Врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Ранее город Энгельс Саратовской области остался без электричества и воды из-за аварии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

