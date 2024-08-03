Более 50 тысяч жителей Темрюкского района Кубани остались без воды

Более 50 тысяч жителей Темрюкского района Краснодарского края остались без воды из-за аварии на сетях, сообщили в оперштабе.

Джанкой из-за аварии остался без воды

Сейчас воды нет в Вышестеблиевском, Новотаманском, Таманском, Сенном, Ахтанизовском, Запорожском и Фонталовском сельских поселениях. Власти обещают вернуть воду в дома в течение шести-восьми часов.

Кроме того, в Евпатории больше четырех тысяч человек остались без света.

Врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Ранее город Энгельс Саратовской области остался без электричества и воды из-за аварии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:ВодаКраснодарский Край

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