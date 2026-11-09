«Политика и качество!» Герман-младший о Берлинале

Российский режиссер Алексей Герман-младший заявил НСН, что Берлинский кинофестиваль, в котором всегда было «многовато политики», скоро будет меняться, вслед за Европой в целом.

«Берлинский кинофестиваль, кто бы как к нему не относился, - это один из трёх главных фестивалей мира. В своё время он был на равных с Венецией и Каннами, а сейчас, мне кажется, несколько им уступает. Но его влияние велико, и всё равно на него будут ориентироваться», - убежден Алексей-Герман-младший.

Сам режиссер неоднократно участвовал в Берлинале и получал там награды. В 2015 году на 65-м фестивале его фильм «Под электрическими облаками» вошел в основную конкурсную программу, а операторы картины получили «Серебряного медведя» за выдающийся художественный вклад. Спустя три года, на 68-м Берлинале, биографическая драма «Довлатов» завоевала приз независимого жюри газеты Berliner Morgenpost, а художник-постановщик и художник по костюмам получила «Серебряного медведя» за точное воссоздание атмосферы Ленинграда 1970-х годов. В активе Германа-младшего еще два «Золотых льва» Венецианского кинофестиваля и один «Серебряный лев».

«Да, у меня есть несколько берлинских «медведей» за разные картины. И раньше, и сейчас это всегда был самый «левый» фестиваль Европы. Но сказать вам, что его политика останется неизменной, я не могу. Думаю, что фестиваль будет трансформироваться вслед за политическими изменениями в Европе», - описал будущее Берлинале Герман-младший.

Сейчас, по словам режиссера, на фестивале правит бал не только политика, но и качество отбора фильмов.

«При отборе картин больше оценивается их социальная значимость. Политики многовато, но так было всегда. При этом, нельзя сказать, что фестиваль не интересует качество фильмов. Политика и качество… Пожалуй, и то, и другое являются лицом Берлинского кинофестиваля», — подчеркнул режиссер.

Что касается участия в предстоящем фестивале картин из России, Герман-младший рассказал НСН, что те, кто попадает в программу, обязуются не разглашать информацию до ее официального объявления.

«Никакая официальная программа еще не объявлена, поэтому никто пока не знает, что будет показано на фестивале. Я думаю, что там на сегодняшний день отобрана примерно половина картин, а остальные еще дискутируются. Слухи в кулуарах, действительно, ходят, но подтвержденных данных пока нет. Из своего опыта знаю, что окончательный список картин будут формировать до декабря, может, даже до середины декабря», — рассказал Герман-младший.

Ранее о своем отношении к Берлинале НСН рассказал и режиссер Александр Сокуров, который считает этот форум самым политически озабоченным в мире.

77-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 10 по 21 февраля 2027 года в Берлине.

