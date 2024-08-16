Минэнерго: Отключение рубильника на Приморской ГРЭС вызвало блэкаут в крае
Отключение рубильника на Приморской ГРЭС стало причиной массового энергетического сбоя в регионе. Это привело к отключению электричества на всех подстанциях края.
Такие подробности раскрыла RT исполняющая обязанности министра энергетики Приморья Елена Шиш. По её словам, на данный момент проблема уже решена. Отключение света затронуло большинство районов края. Без электроснабжения оставались города: Находка, Владивосток, Арсеньев, Уссурийск.
В РЖД сообщили о временной приостановке движения поездов из-за энергосбоя на участках Кругликово — Находка и Угловая — Владивосток. Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», энергоснабжение уже частично восстановлено.
Причиной нештатной ситуации ранее назвали короткое замыкание в сети 500 кВт на Приморской ГРЭС - тепловой электростанции, которая расположена в посёлке городского типа Лучегорск. Из-за этого и отключился рубильник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru