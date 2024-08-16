Минэнерго: Отключение рубильника на Приморской ГРЭС вызвало блэкаут в крае

Отключение рубильника на Приморской ГРЭС стало причиной массового энергетического сбоя в регионе. Это привело к отключению электричества на всех подстанциях края.

Такие подробности раскрыла RT исполняющая обязанности министра энергетики Приморья Елена Шиш. По её словам, на данный момент проблема уже решена. Отключение света затронуло большинство районов края. Без электроснабжения оставались города: Находка, Владивосток, Арсеньев, Уссурийск.