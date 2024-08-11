На юге Бурятии более 150 населенных пунктов остались без света

Противоаварийная автоматика сработала по южной части Бурятской энергосистемы. Свет пропал в 156 населенных пунктах. Всего отключение затронуло почти 127 тысяч абонентов.

На прошлой неделе жители города Бердска Новосибирской области остались без воды и электроснабжения из-за аварии.

Ранее из-за аварии на сетях временное отключение электричества произошло в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает «Радиоточка НСН».

