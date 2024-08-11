На юге Бурятии более 150 населенных пунктов остались без света
В Бурятии из-за срабатывания противоаварийной автоматики без света остались более 150 населенных пунктов, написал в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.
Противоаварийная автоматика сработала по южной части Бурятской энергосистемы. Свет пропал в 156 населенных пунктах. Всего отключение затронуло почти 127 тысяч абонентов.
На прошлой неделе жители города Бердска Новосибирской области остались без воды и электроснабжения из-за аварии.
Ранее из-за аварии на сетях временное отключение электричества произошло в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru