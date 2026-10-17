В Мосгорсуд направили жалобы на приговор блогеру Лерчек

Известно, что уголовное дело в отношении знаменитости направлено в апелляционную инстанцию. Отмечается, что дата рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.

31 июля 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Валерию Чекалину к пяти годам условно и штрафу в 763,5 млн рублей. Девушке также запрещено администрировать сайты в течение трех лет. Приговор обжаловали защита и прокуратура.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью НСН отметил, что жесткий приговор бизнес-тренеру Дмитрию Портнягину не является поводом к бегству из страны для других известных блогеров.