В Мосгорсуд направили жалобы на приговор блогеру Лерчек
В Мосгорсуд передали апелляционные жалобы и представление прокурора по делу блогера Лерчек (Валерия Чекалина) о выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что уголовное дело в отношении знаменитости направлено в апелляционную инстанцию. Отмечается, что дата рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
31 июля 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Валерию Чекалину к пяти годам условно и штрафу в 763,5 млн рублей. Девушке также запрещено администрировать сайты в течение трех лет. Приговор обжаловали защита и прокуратура.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью НСН отметил, что жесткий приговор бизнес-тренеру Дмитрию Портнягину не является поводом к бегству из страны для других известных блогеров.
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