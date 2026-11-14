Над Россией сбили 29 украинских БПЛА за ночь
14 ноября 202608:50
Юлия Савченко
Дежурные силы ПВО ликвидировали над территорией России менее 30 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
В течение прошедшей ночи военные перехватили и уничтожили 29 дронов.
Отмечается что беспилотники уничтожили в Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областях, а также над Московским регионом, Черным и Азовским морями.
Днем ранее над российскими регионами перехватили и уничтожили 1198 БПЛА.
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