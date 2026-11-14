Над Россией сбили 29 украинских БПЛА за ночь

Дежурные силы ПВО ликвидировали над территорией России менее 30 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

В Ростовской области из-за БПЛА повреждено здание гостиницы

В течение прошедшей ночи военные перехватили и уничтожили 29 дронов.

Отмечается что беспилотники уничтожили в Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областях, а также над Московским регионом, Черным и Азовским морями.

Днем ранее над российскими регионами перехватили и уничтожили 1198 БПЛА.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:МинобороныБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры