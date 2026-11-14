Посольство: В Эстонии снесли не менее 140 советских памятников
Более ста советских военных памятников - объектов военно-мемориального наследия были снесены властями на территории Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в республике.
Известно, что в Эстонии были внесены в регистр памятников 322 советских монумента, находящихся на территории страны. Власти сочли 244 из них подлежащими сносу или замене, еще 74 памятника назвали «нейтральными».
«На территории Эстонии снесено по меньшей мере 140 объектов военно-мемориального наследия», - подчеркнул временный поверенный в делах РФ в республике Камран Абилов.
Как отметили в посольстве, в большинстве случаев снесенные монументы заменяют нейтральные таблички «жертвам Второй мировой войны». Это умаляет подвиг советских освободителей и «отождествляет память о них с памятью о немецких оккупантах».
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