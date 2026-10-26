Блогер Лерчек попросила суд разрешить ей уехать в Китай для экстренного лечения

По словам женщины, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, плановое исследование показало, что её состояние ухудшается и «рак начал прогрессировать с новой силой».

Лерчек добавила, что врачи порекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае.

«Валерия просит суд разрешить ей выезд в Китай для лечения, которое она сможет получить только там ввиду отсутствия в РФ необходимых специалистов и лекарств», — указал Дугин.

Ранее врач-онколог Евгений Черёмушкин, комментируя планы Лерчек пройти курс CAR-T-терапии, указал, что данный метод «абсолютно не панацея», однако «всё, что можно сделать, нужно делать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

