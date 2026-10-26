Блогер Лерчек попросила суд разрешить ей уехать в Китай для экстренного лечения
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) обратилась в суд с просьбой разрешить ей уехать в Китай для экстренного лечения. Об этом ТАСС рассказал её адвокат Виктор Дугин.
По словам женщины, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, плановое исследование показало, что её состояние ухудшается и «рак начал прогрессировать с новой силой».
Лерчек добавила, что врачи порекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае.
«Валерия просит суд разрешить ей выезд в Китай для лечения, которое она сможет получить только там ввиду отсутствия в РФ необходимых специалистов и лекарств», — указал Дугин.
Ранее врач-онколог Евгений Черёмушкин, комментируя планы Лерчек пройти курс CAR-T-терапии, указал, что данный метод «абсолютно не панацея», однако «всё, что можно сделать, нужно делать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Школьникам сохранят возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ
- Автомобилисты заступились за права водителей со стажем менее трех лет
- Секты и маргиналы: Как России спастись от эпидемии ВИЧ
- Блогер Лерчек попросила суд разрешить ей уехать в Китай для экстренного лечения
- Удар на три мандата: Сатановский объяснил, зачем Нетаньяху бомбить Иран
- Долиной и Газманову посоветовали не судиться с «Яндексом» из-за потерянных песен
- Лантратова сообщила о малом числе желающих покинуть Алешки
- Побег или транзит? Почему Вучич рискует повторить судьбу Януковича
- Песков не исключил обсуждение темы территорий во время переговоров по Украине
- Песков: Возобновление переговоров по Украине не ограничивает боевые действия