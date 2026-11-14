В России разрабатывают инсулин в таблетках

Специалисты в России создают инсулин в таблетках, сообщила директор НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова Наталья Мокрышева. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

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«У нас есть... пролонгированные инсулины, которые можно скоро будет вводить один раз в неделю, и инсулины таблетированные, над которыми мы тоже работаем с нашими фармацевтическими партнерами», — указала глава НМИЦ.

Как отметила Мокрышева, современные технологии в медицине позволяют значительно облегчить жизнь пациентов с сахарным диабетом.

Между тем правительство России включило генно-инженерные инсулины в перечень стратегически значимых лекарств.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссияЛекарства

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