Юрий Антонов попал в базу данных украинской разведки
14 ноября 202607:50
Юлия Савченко
Певец, народный артист России Юрий Антонов включен в базу данных Главного управления разведки украинского министерства обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала.
Антонов попал в базу из-за поддержки политики России в отношении Украины. Ресурс отмечает, что певец регулярно участвует в мероприятиях в поддержку российских военнослужащих.
Ранее в базу ГУР внесли певца, народного артиста РФ Николая Баскова и продюсера Иосифа Пригожина.
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