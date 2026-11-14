Юрий Антонов попал в базу данных украинской разведки

Певец, народный артист России Юрий Антонов включен в базу данных Главного управления разведки украинского министерства обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала.

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Антонов попал в базу из-за поддержки политики России в отношении Украины. Ресурс отмечает, что певец регулярно участвует в мероприятиях в поддержку российских военнослужащих.

Ранее в базу ГУР внесли певца, народного артиста РФ Николая Баскова и продюсера Иосифа Пригожина.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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