СМИ: Главкома ВСУ заочно обвинили в России в запрещенных методах войны

Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого заочно обвинили в России в использовании запрещенных методов ведения боевых действий, он арестован заочно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Драпатый М.В. - статья 356, часть 1 УК... (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», - отмечает агентство со ссылкой на соответствующие материалы.

Фабула обвинения не раскрывается. Главкому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что с 2014 года в России возбудили 11 672 уголовных дела о преступлениях украинских вооруженных формирований.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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