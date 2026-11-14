СМИ: Главкома ВСУ заочно обвинили в России в запрещенных методах войны
Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого заочно обвинили в России в использовании запрещенных методов ведения боевых действий, он арестован заочно. Об этом сообщает РИА Новости.
«Драпатый М.В. - статья 356, часть 1 УК... (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», - отмечает агентство со ссылкой на соответствующие материалы.
Фабула обвинения не раскрывается. Главкому грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что с 2014 года в России возбудили 11 672 уголовных дела о преступлениях украинских вооруженных формирований.
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