В США были задержаны или отменены 15 тысяч рейсов

Число задержанных или отмененных из-за сбоя рейсов в США возросло и превысило 15 тысяч, передает портал FlightAware.

В США задержали и отменили почти 7 тысяч авиарейсов

Всего задержали 8 501 рейс в пределах США, в страну или из нее. Было отменено 7 218 перелетов.

Ранее Федеральное авиационное управление США объявило о приостановке вылетов из всех аэропортов страны из-за поломки оборудования, которая повлияла на работу системы управления полетами. Президент США Дональд Трамп допустил, что инцидент связан с «кучей старых неисправных вещей в инфраструктуре».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:СамолетыСША

Горячие новости

Все новости

партнеры