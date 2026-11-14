В США были задержаны или отменены 15 тысяч рейсов
14 ноября 202606:40
Юлия Савченко
Число задержанных или отмененных из-за сбоя рейсов в США возросло и превысило 15 тысяч, передает портал FlightAware.
Всего задержали 8 501 рейс в пределах США, в страну или из нее. Было отменено 7 218 перелетов.
Ранее Федеральное авиационное управление США объявило о приостановке вылетов из всех аэропортов страны из-за поломки оборудования, которая повлияла на работу системы управления полетами. Президент США Дональд Трамп допустил, что инцидент связан с «кучей старых неисправных вещей в инфраструктуре».
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