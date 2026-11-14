В США были задержаны или отменены 15 тысяч рейсов

Всего задержали 8 501 рейс в пределах США, в страну или из нее. Было отменено 7 218 перелетов.

Ранее Федеральное авиационное управление США объявило о приостановке вылетов из всех аэропортов страны из-за поломки оборудования, которая повлияла на работу системы управления полетами. Президент США Дональд Трамп допустил, что инцидент связан с «кучей старых неисправных вещей в инфраструктуре».

