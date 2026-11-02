Экс-стилист Лерчек получила 3,5 года условно за поддельные сумки

Его завели еще в 2022-м. По версии следствия, женщина представлялась профессионалом в своей сфере и продавала клиентам подделки под видом брендовых изделий.



Пострадали семь человек, а общий ущерб превысил 4 млн рублей. Одной из потерпевших, блогеру Лерчек, она продала контрафактные товары на 1,9 млн рублей. Причем реальный ценник не превышал 38 тыс. Товары злоумышленница покупала на столичном рынке.



По информации РЕН ТВ, стилист вернула деньги потерпевшим. Правда, изначально не торопилась с компенсациями. Во время расследования меру пресечения ей меняли несколько раз. Однажды она не явилась на заседание и улетела в Европу на неделю моды, хотя была под подпиской о невыезде.



После этого ее отправили в СИЗО на полгода и освободили 2 ноября прямо в зале суда. После приговора Янковская села в микроавтобус и уехала домой.

