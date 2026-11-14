В Ростовской области из-за БПЛА повреждено здание гостиницы
14 ноября 202607:37
Юлия Савченко
Гостиница получила повреждения из-за беспилотной атаки ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».
По его словам, ночью в ходе отражения атаки дроны уничтожили в Миллеровском районе.
«В результате падения БПЛА в хуторе Северный сад повреждено здание гостиницы. Возникло возгорание, которое уже ликвидировано», - указал губернатор.
Никто не пострадал.
Ранее в Ростове-на-Дону мужчина был ранен в результате беспилотной атаки.
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