Пашинян захотел совершить три визита в Россию в декабре
Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен в декабре совершить три визита в Россию. Об этом политик заявил в ходе выступления в Дублинском институте по международным и европейским делам.
«В декабре я буду в России трижды, три визита: 3 декабря, 11 декабря и 22 декабря я посещу Россию для переговоров», - цитирует Пашиняна РИА Новости.
Премьер выразил надежду, что Армения сможет сохранить дружественную атмосферу в отношениях с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о договоренности о визите Пашиняна в Россию.
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