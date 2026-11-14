Пашинян захотел совершить три визита в Россию в декабре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен в декабре совершить три визита в Россию. Об этом политик заявил в ходе выступления в Дублинском институте по международным и европейским делам.

Никол Пашинян заявил о «неминуемых переменах» в отношениях Армении и России

«В декабре я буду в России трижды, три визита: 3 декабря, 11 декабря и 22 декабря я посещу Россию для переговоров», - цитирует Пашиняна РИА Новости.

Премьер выразил надежду, что Армения сможет сохранить дружественную атмосферу в отношениях с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о договоренности о визите Пашиняна в Россию.

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
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