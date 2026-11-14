Пашинян захотел совершить три визита в Россию в декабре

«В декабре я буду в России трижды, три визита: 3 декабря, 11 декабря и 22 декабря я посещу Россию для переговоров», - цитирует Пашиняна РИА Новости.

Премьер выразил надежду, что Армения сможет сохранить дружественную атмосферу в отношениях с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о договоренности о визите Пашиняна в Россию.

