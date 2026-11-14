В Мытищах возник пожар в ангаре и административном здании

Ангар и административное здание загорелись в подмосковных Мытищах, огонь распространился на площади около 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Сообщение о ЧП в нежилом здании в городском округе поступило в 02.53 мск.

«Ангар, одноэтажный, размерами 30 на 80 метров, металлический. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит горение по всей площади ангара и административного здания», - указали в МЧС.

Уточняется, что площадь возгорания - 2850 квадратных метров.

Ранее в Раменском муниципальном округе загорелся склад с горюче-смазочными материалами.

