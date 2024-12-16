СМИ: Из-за санкций Долина может лишиться двух квартир

Уточняется, что речь идёт об элитном жилье в латвийской Юрмале на побережье Рижского залива. По данным канала, недвижимость в жилом комплексе «Янтарная резиденция» в солидном районе Дзинтари певица приобрела в 2011 году.

«В собственности у Долиной двушка и четырёхкомнатная квартира. Их примерная стоимость сейчас — 30,4 млн рублей и 66 млн рублей, соответственно», - пишет Shot.

Ранее народный артист РФ Олег Газманов заявил, что из-за санкций не может попасть в свою квартиру в Юрмале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

