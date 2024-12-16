СМИ: Из-за санкций Долина может лишиться двух квартир
Попавшая под санкции Евросоюза народная артистка РФ Лариса Долина может лишиться своей недвижимости в Латвии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что речь идёт об элитном жилье в латвийской Юрмале на побережье Рижского залива. По данным канала, недвижимость в жилом комплексе «Янтарная резиденция» в солидном районе Дзинтари певица приобрела в 2011 году.
«В собственности у Долиной двушка и четырёхкомнатная квартира. Их примерная стоимость сейчас — 30,4 млн рублей и 66 млн рублей, соответственно», - пишет Shot.
Ранее народный артист РФ Олег Газманов заявил, что из-за санкций не может попасть в свою квартиру в Юрмале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нейросеть «Кулиса» представила шуточные названия новых театров в России
- Евросоюз намерен обсудить с Сирией вопрос об упразднении российских баз
- Задержанные в Тунисе россияне содержатся в тюрьме с жесткими условиями
- В Москве провели первые свадьбы под водой
- Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине
- Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
- В Северной Осетии раскритиковали «Смешариков» за серию о пирогах и Нюше
- В Суздале потребовали проверить Лебедева на пропаганду ЛГБТ
- СМИ: Шольц предложил распустить парламент после провала вотума доверия
- Путин: Не ставкой единой жива экономика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru