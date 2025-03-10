Директор Долиной опроверг слухи о проблемах со здоровьем певицы
Информация о плохом самочувствии народной артистки РФ Ларисы Долиной не соответствует действительности. Об этом NEWS.ru заявил концертный директор певицы Сергей Пудовкин.
По его словам, лучшим ответом на вопросы о самочувствии Долиной является её плотный гастрольный график, а также грядущий тур в честь 70-летия.
«Дай Бог всем такого же прекрасного самочувствия... 10 сентября Лариса Долина будет отмечать свой красивый юбилей... далее будет тур из 70 городов РФ», - подчеркнул Пудовкин.
Он также добавил, что команда певицы прилагает «максимум внимания к обеспечению идеального комфорта и здоровья».
Ранее в прокуратуре заявили, что суд удовлетворил иск Долиной о взыскании 69 млн рублей с ответчиков по делу об афере с её квартирой, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru