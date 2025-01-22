«Имущество не вернуть»: Эксперт ОНФ посоветовала Долиной заключить мировое соглашение
Продажа квартиры Ларисы Долиной является спорной сделкой, однако покупатель со своей стороны честно заплатил за недвижимость, сказала НСН Александра Пожарская.
Певице Ларисе Долиной стоит смириться с потерей недвижимости и передать ее покупателю, заплатившему за квартиру. Об этом в пресс-центре НСН заявила эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская.
«Сделка спорная, но там есть добросовестный приобретатель, который заплатил деньги. Он не виноват, что Лариса Александровна допустила ошибку и доверилась злоумышленникам. Как говорят юристы, спор по поводу этой жилплощади будет длиться до тех пор, пока не будет заключено мировое соглашение честь по чести. Наверное, Ларисе Александровне будет легче смириться с потерей имущества, в качестве мирового соглашения уступить добросовестному приобретателю. Вернуть себе квартиру она уже вряд ли сможет, даже с учетом тех связей и влияния, которые имеет», - рассказала она.
Ранее сообщалось, что граждан, счета которых использовались для перевода мошенникам денег, похищенных у народной артистки РФ Ларисы Долиной, обязали вернуть ей почти 69 миллионов рублей. При этом всего по данному делу к ответственности могут быть привлечены более 40 человек. Им переводились суммы до трех миллионов из похищенных 120 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru