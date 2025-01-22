«Имущество не вернуть»: Эксперт ОНФ посоветовала Долиной заключить мировое соглашение

«Сделка спорная, но там есть добросовестный приобретатель, который заплатил деньги. Он не виноват, что Лариса Александровна допустила ошибку и доверилась злоумышленникам. Как говорят юристы, спор по поводу этой жилплощади будет длиться до тех пор, пока не будет заключено мировое соглашение честь по чести. Наверное, Ларисе Александровне будет легче смириться с потерей имущества, в качестве мирового соглашения уступить добросовестному приобретателю. Вернуть себе квартиру она уже вряд ли сможет, даже с учетом тех связей и влияния, которые имеет», - рассказала она.

Ранее сообщалось, что граждан, счета которых использовались для перевода мошенникам денег, похищенных у народной артистки РФ Ларисы Долиной, обязали вернуть ей почти 69 миллионов рублей. При этом всего по данному делу к ответственности могут быть привлечены более 40 человек. Им переводились суммы до трех миллионов из похищенных 120 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

