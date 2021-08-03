Погоны полетели. МВД трясет из-за «тотальных чисток» от взяточников

Кроме того, Хинштейн опубликовал фотографии дома Сафонова, на которых можно увидеть комнаты с мебелью и украшениями в стиле ампир, а также позолоченные лестницы и «золотые» унитазы.

Председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров на пресс-конференции в НСН перечислил МВД в списке самых коррумпированных сфер в России.

«Коррупционные схемы в России особенно распространены в Министерстве внутренних дел, в сфере земельных отношений, сфере лицензирования, госзакупок, строительном бизнесе и судебной системе», - заявил Федоров.

По его словам, выявление единичного случая не способствует решению проблемы, помочь может только тотальная чистка «группировок».

«Мне кажется, здесь дело не только в оперативной работе дело, но и в политической воле. При Васильеве в Дагестане целые пласты правящего класса были привлечены к ответственности. Если одного из коррупционеров взяли, ничего не получится, только тотальная чистка», - заявил он.

Поддержал Фёдорова экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России Иван Соловьёв на пресс-конференции в НСН, заявив, что «погоны» не должны быть помехой для привлечения к ответственности.

«Любой человек должен привлекаться к ответственности, вне зависимости от своей должности. Когда люди увидят, что никакие погоны не спасают, наверное, тогда это будет первым примером для людей самим отказаться от этого. Начальники должны нести ответственность за коррупционные деяния своих подчиненных. Есть же элементарные экономические схемы, последствия от коррупции должны превысить доход от нее», - подчеркнул Соловьев.

В феврале этого года издание РБК сообщало об идее объединить оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям МВД. Это позволило бы полностью курировать оперативно-розыскную деятельность в стране и даст возможность контроля над любым гражданином не только техническими, но и оперативными методами. Тогда глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН поддержал эту идею, заявив, что в стране назрела масштабная чистка правоохранительных органов.