Погоны полетели. МВД трясет из-за «тотальных чисток» от взяточников
За минувший месяц арестовано несколько высокопоставленных сотрудников министерства. Эксперты НСН объясняют, почему МВД попало "под огонь".
В последнее время все больше новостей о задержании сотрудников МВД – бывших или нынешних. 3 августа стало известно о задержании бывшего начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий.
Как сообщает ТАСС, в отношении Киселева возбуждено сразу два уголовных дела, подробности которых пока не раскрываются. Экс-начальник УМВД Камчатки работал на этой должности с лета 2018 года и был отстранен в июне 2021-го. Примечательно, что предшественник Киселева Александр Сидоренко ранее был арестован и осужден за злоупотребление полномочиями.
27 июля в Иркутске был задержан за крупную взятку полковник МВД, заместитель начальника Следственного управления (СУ) МВД по Республике Бурятия полковнике Андрей Бардаханов, сообщали «Известия».
За пять дней до этого появилась новость о задержании бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области подполковника МВД России Игоря Качкина. Как передает РИА Новости, у него в собственности нашли 22 квартиры общей стоимостью 50 миллионов рублей. По данным агентства, Качкин был задержан в Воронеже 19 июля. Других подробностей дела пока не раскрывается.
Наиболее же резонансным стало задержание 35 сотрудников Ставропольского ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей. Комментируя произошедшие 20 июля задержания, депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram, что на «Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем — от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком».
Кроме того, Хинштейн опубликовал фотографии дома Сафонова, на которых можно увидеть комнаты с мебелью и украшениями в стиле ампир, а также позолоченные лестницы и «золотые» унитазы.
Председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров на пресс-конференции в НСН перечислил МВД в списке самых коррумпированных сфер в России.
«Коррупционные схемы в России особенно распространены в Министерстве внутренних дел, в сфере земельных отношений, сфере лицензирования, госзакупок, строительном бизнесе и судебной системе», - заявил Федоров.
По его словам, выявление единичного случая не способствует решению проблемы, помочь может только тотальная чистка «группировок».
«Мне кажется, здесь дело не только в оперативной работе дело, но и в политической воле. При Васильеве в Дагестане целые пласты правящего класса были привлечены к ответственности. Если одного из коррупционеров взяли, ничего не получится, только тотальная чистка», - заявил он.
Поддержал Фёдорова экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России Иван Соловьёв на пресс-конференции в НСН, заявив, что «погоны» не должны быть помехой для привлечения к ответственности.
«Любой человек должен привлекаться к ответственности, вне зависимости от своей должности. Когда люди увидят, что никакие погоны не спасают, наверное, тогда это будет первым примером для людей самим отказаться от этого. Начальники должны нести ответственность за коррупционные деяния своих подчиненных. Есть же элементарные экономические схемы, последствия от коррупции должны превысить доход от нее», - подчеркнул Соловьев.
В феврале этого года издание РБК сообщало об идее объединить оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям МВД. Это позволило бы полностью курировать оперативно-розыскную деятельность в стране и даст возможность контроля над любым гражданином не только техническими, но и оперативными методами. Тогда глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН поддержал эту идею, заявив, что в стране назрела масштабная чистка правоохранительных органов.
«Слишком много у нас коррумпированных руководителей и сотрудников в МВД. В ФСБ не меньше. Но там меньше народу. Там суммы больше, но количество нарушений будет намного меньше. Если в МВД проведут нормальную чистку и еще из службы собственной безопасности сделают отдельное подразделение, которое бы не подчинялось министру, тогда эффективнее бы выявлялись коррупционеры, причем не на уровне сотрудников ППС, а среди руководителей. Они должности за деньги продают и много еще чего делают. У профсоюза полиции есть много информации. Но сколько мы ни обращались в управления собственной безопасности по Москве и в других регионах это все бесполезно. Если бы служба была независима, то, наверное, поначалу многих высокопоставленных генералов бы пересажали. Но что делать, надо чистить коррумпированную систему. Она уже не защищает граждан, она только на себя работает», - посетовал собеседник НСН.
Ранее в профсоюзе полиции объяснили кадровую катастрофу в МВД.
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