Назрели чистки. Профсоюз полиции объяснил слияние двух бюро МВД в пользу ФСБ
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН поддержал усиление контроля ФСБ над техническими оперативными мероприятиями в МВД.
В МВД планируют объединить оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям. Как пишет РБК, таким образом контроль над двумя ключевыми подразделениями полиции получит ФСБ, что позволит полностью курировать оперативно-розыскную деятельность в стране и даст возможность контроля над любым гражданином не только техническими, но и оперативными методами.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН поддержал усиление контроля ФСБ над техническими оперативными мероприятиями в МВД.
«Если только ФСБ будет заниматься техническими мероприятиями – прослушкой помещений, телефонов, мессенджеров, то нечистоплотные сотрудники МВД лишатся большого куска денег. Сейчас по любому делу оперучета или даже уголовному можно за деньги следователя или опера попросить установить прослушку любого человека, который никакого отношения к делу может не иметь. Можно выяснить о человеке все, что угодно, а потом следователь напишет, что "информация не подтвердилась". И все законно! От этих же "товарищей" утекают базы данных МВД», - отметил Пашкин.
По его словам, в стране назрела масштабная чистка правоохранительных органов.
«Слишком много у нас коррумпированных руководителей и сотрудников в МВД. В ФСБ не меньше. Но там меньше народу. Там суммы больше, но количество нарушений будет намного меньше. Если в МВД проведут нормальную чистку и еще из службы собственной безопасности сделают отдельное подразделение, которое бы не подчинялось министру, тогда эффективнее бы выявлялись коррупционеры, причем не на уровне сотрудников ППС, а среди руководителей. Они должности за деньги продают и много еще чего делают. У профсоюза полиции есть много информации. Но сколько мы ни обращались в управления собственной безопасности по Москве и в других регионах это все бесполезно. Если бы служба была независима, то, наверное, поначалу многих высокопоставленных генералов бы пересажали. Но что делать, надо чистить коррумпированную систему. Она уже не защищает граждан, она только на себя работает», - посетовал собеседник НСН.
По данным РБК, после объединения оперативно-поискового бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям МВД ФСБ получит доступ к базе данных, в которой содержится информация обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х годов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 688 / сут.
Умерли
75 732+527 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+23 582 / сут.
- Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь
- СМИ: Вместо гимна России на ЧМ по хоккею будет звучать «Катюша»
- Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей за разлив дизтоплива
- «Агрессивная риторика». Песков ответил на требование Байдена освободить Навального
- Эксперты в США назвали преимущества вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru