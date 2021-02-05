Назрели чистки. Профсоюз полиции объяснил слияние двух бюро МВД в пользу ФСБ

В МВД планируют объединить оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям. Как пишет РБК, таким образом контроль над двумя ключевыми подразделениями полиции получит ФСБ, что позволит полностью курировать оперативно-розыскную деятельность в стране и даст возможность контроля над любым гражданином не только техническими, но и оперативными методами.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН поддержал усиление контроля ФСБ над техническими оперативными мероприятиями в МВД.

«Если только ФСБ будет заниматься техническими мероприятиями – прослушкой помещений, телефонов, мессенджеров, то нечистоплотные сотрудники МВД лишатся большого куска денег. Сейчас по любому делу оперучета или даже уголовному можно за деньги следователя или опера попросить установить прослушку любого человека, который никакого отношения к делу может не иметь. Можно выяснить о человеке все, что угодно, а потом следователь напишет, что "информация не подтвердилась". И все законно! От этих же "товарищей" утекают базы данных МВД», - отметил Пашкин.