Экс-полицейского с 22 квартирами задержали в Воронеже
Бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин задержан по подозрению в даче взятки. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
По предварительным данным, задержанный «предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за оказание содействия своему знакомому в допуске и сдаче квалификационного экзамена на право управления транспортным средством в целях дальнейшего получения водительского удостоверения». Качкин стал фигурантом дела о покушении на дачу взятки в значительном размере, подозреваемый сознался и дал подробные показания.
Прокуратура Воронежской области в 2020 году предъявила Качкину претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 млн рублей и потребовала изъять их, обратив в доход государства. По данным надзорного ведомства, родители замначальника управления ГИБДД — правоприобретатели по сделкам с 31 объектом недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей, однако их доходов недостаточно для подобных покупок. Сам Качкин участвовал в семи сделках, при этом доказательства о законности приобретения недвижимости предоставлены не были. Сейчас производство по этому делу приостановлено.
Ранее по подозрению в получении взятки в особо крупном размере были задержаны начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексей Сафонов и шестеро его подельников, напоминает Ura.ru. Общая сумма взяток составляет 19 млн рублей. При обысках у подозреваемых изъяли дорогие автомобили и денежные средства. Сафонову грозит 15 лет лет лишения свободы, отмечает телеканал «360».
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