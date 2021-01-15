Хамство и рабство. Названы причины кадровой катастрофы в МВД

Собеседник НСН заявил, что зачастую нормальные полицейские не стремятся идти в начальники, где их под страхом увольнения могут заставить производить даже незаконные действия.

«Еще есть проблема – на руководящие должности никто не идет. Должна быть ответственность начальника за подчиненного, но только когда он может его контролировать. Когда, например, начальник неправильно спланировал операцию и отправил на сложное задание полицейского в одиночестве, которого там застрелили. Тогда, конечно, он виноват. А если сотрудник в отпуске напился и задавил кого-то, его начальника снимут с должности, это как понимать? А потому что это хороший стимул для начальника, чтобы он делал все, что ему скажут, даже незаконное. Потому что за любую провинность подчиненного внизу его могут уволить. Зачем нормальному честному начальнику туда идти? Поэтому идут туда сами видите кто. А потом перед вышестоящим начальством выслуживаются за счет подчиненных. Несоблюдение прав сотрудников, неоплачиваемые переработки и так далее. Вот люди и уходят», - заключил Пашкин.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении численности центрального аппарата МВД. Освободившийся штат предполагалось направить на усиление подразделений в райотделах полиции.

