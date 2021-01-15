Хамство и рабство. Названы причины кадровой катастрофы в МВД
Глава московского профсоюза полиции в эфире НСН рассказал, что кадровая политика в МВД достигла крайней точки.
Российская полиция столкнулась с серьезным некомплектом аттестованных кадров. Действующие сотрудники органов внутренних дел не выдерживают нагрузки и увольняются, а на их места никто не спешит идти, рассказал экс-начальник криминальной милиции ОВД Москвы, адвокат Евгений Харламов. Он связывает это с ужесточившимися условиями работы и предупредил, что ситуация с недобором в ближайшее время лишь усугубится.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН объяснил, что нехватка кадров связана с качеством руководства. По его словам, люди бегут из полиции, когда к ним «относятся как к рабам».
«Не хватает в конкретных подразделениях. Где-то штат заполнен, и все хорошо. Потому что начальник нормальный. А из тех подразделений, округов, где начальники относятся к подчиненным по-хамски и как к рабам, просто бегут люди и все. Начальником целого округа ставят бывшего начальника отдела, подразделение которого находилось на 165-м месте по показателям, и что он может сделать? Зато он чей-то родственник. Кадровая политика, совершенно не соответствующая требованиям дня, приводит к тому, что люди увольняются и не хотят работать. Это заканчивается всегда развалом системы. Она и так уже на ладан дышит. На одних сотрудников оказывается давление, а другие – «любимчики», к ним не придираются. Чтобы такой ситуации не допускать, нужен конкурс кадров», - предложил он.
Собеседник НСН заявил, что зачастую нормальные полицейские не стремятся идти в начальники, где их под страхом увольнения могут заставить производить даже незаконные действия.
«Еще есть проблема – на руководящие должности никто не идет. Должна быть ответственность начальника за подчиненного, но только когда он может его контролировать. Когда, например, начальник неправильно спланировал операцию и отправил на сложное задание полицейского в одиночестве, которого там застрелили. Тогда, конечно, он виноват. А если сотрудник в отпуске напился и задавил кого-то, его начальника снимут с должности, это как понимать? А потому что это хороший стимул для начальника, чтобы он делал все, что ему скажут, даже незаконное. Потому что за любую провинность подчиненного внизу его могут уволить. Зачем нормальному честному начальнику туда идти? Поэтому идут туда сами видите кто. А потом перед вышестоящим начальством выслуживаются за счет подчиненных. Несоблюдение прав сотрудников, неоплачиваемые переработки и так далее. Вот люди и уходят», - заключил Пашкин.
В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении численности центрального аппарата МВД. Освободившийся штат предполагалось направить на усиление подразделений в райотделах полиции.
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