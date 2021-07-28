«Почему молчат?» Профсоюз полиции возмутила избирательность при выдворении мигрантов
В первую очередь, решение этого вопроса зависит от Кремля, заявил Михаил Пашкин.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему в России в последнее время участились конфликты на этнической почве.
«Они делят рынки труда между собой. И поэтому по любому малейшему поводу возникают конфликты. Неважно, кто-то кого-то оскорбил или еще что-то. Они хотят получить хорошие места по строительству, уборке. Они, естественно, конкурируют. И все эти конфликты возникают из-за нехватки хороших мест для работы. Думаю, это основной момент», - отметил он.
При этом он отметил, что все-таки чаще всего конфликты возникают не между жителями России и иностранцами, а между жителями кавказских республик и остальными россиянами.
«Сейчас в последнее время Кадыров навел порядок. Чеченцы уже не дерутся, по крайней мере, в Москве. Но эти моменты происходят в других регионах», - заявил Пашкин.
Пашкин поддержал выдворение иностранных граждан из России после массовых драк.
«Насколько я знаю, участников недавней драки между мигрантами в районе метро «Кузьминки» – около ста человек – депортируют. Но почему-то молчат про Новосибирск! Там порядка шестидесяти машин окружили здание ОВД, где сотрудник полиции застрелил гражданина России с азербайджанской национальностью. В их отношении я не слышал, чтобы какие-то меры принимались. Это был фактически террористический акт, когда с оружием окружили отдел полиции. Это как понимать? И здесь почему-то ничего – молчат все», - возмутился глава профсоюза.
По его словам, профсоюз полиции никак не может повлиять на решение этого вопроса.
«МВД – это исполнитель политической воли. Как скажут наверху, так оно и будет действовать. Если у Путина хорошие отношения с Алиевым (Ильхам Алиев – президент Азербайджана – прим. НСН), то азербайджанцев трогать не будут. Если плохие, неважно с кем, – наоборот. В основном, это политика. Профсоюз здесь бессилен. МВД скажут выселить – выселим, скажут оставить – так и будет», - резюмировал Пашкин.
Ранее в МВД отметили рост количества драк в России, в том числе массовых, с участием иностранцев.
«В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые из них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В полиции подчеркивают, что во время драк создавалась угроза жизни и здоровью людей, применялась сила против сотрудников правоохранительных органов, блокировалось движение транспорта. Иностранные граждане, совершающие правонарушения и преступления, будут привлекаться к установленной законом ответственности, сообщает МВД.
Одна из самых крупных за последние годы массовых драк среди иностранцев произошла ночью 13 июля у столичного метро «Кузьминки». По разным данным, в ней участвовали до 200 человек, 45 из них были арестованы на 15 суток. В столичном главке МВД сообщили о депортации 103 участников конфликта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+22 420 / сут.
Умерли
156 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 579 / сут.
- США развернут на Аляске противоракеты нового поколения
- СМИ: россиянка из-за врачебной ошибки родила чужого ребёнка
- Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро на Олимпиаде в Токио
- Назван лучший город для студентов
- Женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро на Олимпиаде в Токио
- Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020
- Московским рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды
- Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса
- Адвокат: следователи считают, что экс-главный нефролог Петербурга расчленил жену из-за квартиры
- Лесной пожар в Анталье подобрался к гостиницам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru