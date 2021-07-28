«Почему молчат?» Профсоюз полиции возмутила избирательность при выдворении мигрантов

При этом он отметил, что все-таки чаще всего конфликты возникают не между жителями России и иностранцами, а между жителями кавказских республик и остальными россиянами.

«Сейчас в последнее время Кадыров навел порядок. Чеченцы уже не дерутся, по крайней мере, в Москве. Но эти моменты происходят в других регионах», - заявил Пашкин.

Пашкин поддержал выдворение иностранных граждан из России после массовых драк.

«Насколько я знаю, участников недавней драки между мигрантами в районе метро «Кузьминки» – около ста человек – депортируют. Но почему-то молчат про Новосибирск! Там порядка шестидесяти машин окружили здание ОВД, где сотрудник полиции застрелил гражданина России с азербайджанской национальностью. В их отношении я не слышал, чтобы какие-то меры принимались. Это был фактически террористический акт, когда с оружием окружили отдел полиции. Это как понимать? И здесь почему-то ничего – молчат все», - возмутился глава профсоюза.

По его словам, профсоюз полиции никак не может повлиять на решение этого вопроса.

«МВД – это исполнитель политической воли. Как скажут наверху, так оно и будет действовать. Если у Путина хорошие отношения с Алиевым (Ильхам Алиев – президент Азербайджана – прим. НСН), то азербайджанцев трогать не будут. Если плохие, неважно с кем, – наоборот. В основном, это политика. Профсоюз здесь бессилен. МВД скажут выселить – выселим, скажут оставить – так и будет», - резюмировал Пашкин.

Ранее в МВД отметили рост количества драк в России, в том числе массовых, с участием иностранцев.

«В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые из них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.