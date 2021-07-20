«Позолоченная изба» и взятка в 19 млн рублей. Что известно о задержании главы ставропольского ГИБДД

В Ставропольском крае произошло «громкое» задержание сотрудников регионального ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей. Комментируя произошедшие 20 июля задержания, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что на «Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем — от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком».

Позже в сети появились фотографии и видео дома Алексея Сафонова, на которых можно увидеть «роскошный» интерьер: комнаты с мебелью и украшениями в стиле ампир, а также позолоченные лестницы и «золотые» унитазы. Председатель Московского архитектурного общества, руководитель Архитектурной студии ub.design Борис Уборевич-Боровский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил дизайнерские решения «дворца» начальника ГИБДД.

«Такое впечатление создается, что это сделано не сейчас, что это сделано лет 15-20 назад. Показалось, что это все очень отдает девяностыми, тогда это было популярно: золотые унитазы, роскошные росписи без стиля, пошлые, непрорисованные колонны, мраморные полы. Либо это уже для кого-то делалось ранее, и было перекуплено, либо такой вот специфический вкус», - отметил Уборевич-Боровский.

По его словам, «проект» обошелся хозяину в приличную сумму денег, но, в конечном счете, никакой ценности не представляет.