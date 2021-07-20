«Позолоченная изба» и взятка в 19 млн рублей. Что известно о задержании главы ставропольского ГИБДД
Начальнику регионального ГИБДД Алексею Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы и штраф более 1,3 миллиарда рублей.
В Ставропольском крае произошло «громкое» задержание сотрудников регионального ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей. Комментируя произошедшие 20 июля задержания, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что на «Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем — от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком».
Позже в сети появились фотографии и видео дома Алексея Сафонова, на которых можно увидеть «роскошный» интерьер: комнаты с мебелью и украшениями в стиле ампир, а также позолоченные лестницы и «золотые» унитазы. Председатель Московского архитектурного общества, руководитель Архитектурной студии ub.design Борис Уборевич-Боровский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил дизайнерские решения «дворца» начальника ГИБДД.
«Такое впечатление создается, что это сделано не сейчас, что это сделано лет 15-20 назад. Показалось, что это все очень отдает девяностыми, тогда это было популярно: золотые унитазы, роскошные росписи без стиля, пошлые, непрорисованные колонны, мраморные полы. Либо это уже для кого-то делалось ранее, и было перекуплено, либо такой вот специфический вкус», - отметил Уборевич-Боровский.
По его словам, «проект» обошелся хозяину в приличную сумму денег, но, в конечном счете, никакой ценности не представляет.
В свою очередь, историк и публицист Евгений Понасенков, оценивая интерьеры в доме задержанного главы ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова, заявил, что отсутствие вкуса является его худшим преступлением.
«Когда на дешевые породы дерева пшикнута золотая краска... Те, кто "из грязи в князи", не понимают, что это ужасно дёшево», — заявил историк life.ru.
Кроме того, Понасенков сравнил дом Сафонова с хибарой цыганского барона из Румынии, подчеркнув при этом, что в целом «позолоченная изба больше похожа на провинциальный ресторан».
Резюмируя, историк и публицист сообщил, что ввел бы в Уголовный кодекс статью, которая бы предусматривала пожизненное наказание за безвкусицу.
Не исключено, что в ближайшее время задержанному главе ставропольского ГИБДД придётся забыть о лепнине, хрустале и «золотых» унитазах и довольствоваться более скромными условиями в СИЗО. Сейчас со всеми задержанными работают следователи. В ближайшее время фигурантам будет избрана мера пресечения.
Кстати, после задержания Сафонова и ряда его подчиненных по делу об организации преступного сообщества и взяточничестве министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отстранил от должности начальника ставропольского главка МВД генерал-майора Сергея Щеткина.
В свою очередь, троюродный брат Алексея Сафонова прокомментировал его задержание. По его словам, фотографии дома, представленные СК, «кардинально отличаются» от того, что он видел, пишут Известия.
Начальнику УГИБДД грозит до 15 лет лишения свободы. Также ему может быть назначен штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки - более 1,3 миллиарда рублей.
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