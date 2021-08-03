Экс-начальник УМВД Камчатки задержан

Правоохранительные органы задержали бывшего начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселёва в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что дальнейшую судьбу Киселёва определят следственные и судебные органы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах Камчатского края сообщает, что в отношении Киселева возбуждено сразу два уголовных дела, подробности которых пока не раскрываются. Его здержание произошло в Москве.

Михаил Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю по указу президента России в июне этого года, напоминает RT. Он занимал этот пост с лета 2018 года. Его предшественник Александр Сидоренко был арестован и осужден за злоупотребление полномочиями.