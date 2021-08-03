Экс-начальник УМВД Камчатки задержан
Правоохранительные органы задержали бывшего начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселёва в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что дальнейшую судьбу Киселёва определят следственные и судебные органы.
Источник ТАСС в правоохранительных органах Камчатского края сообщает, что в отношении Киселева возбуждено сразу два уголовных дела, подробности которых пока не раскрываются. Его здержание произошло в Москве.
Михаил Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю по указу президента России в июне этого года, напоминает RT. Он занимал этот пост с лета 2018 года. Его предшественник Александр Сидоренко был арестован и осужден за злоупотребление полномочиями.
А ранее Владимир Колокольцев отстранил от должности начальника главного управления МВД по Ставропольскому краю генерала Сергея Щеткина. Об этом заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.
Решение был принято после задержания главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и нескольких его подчиненных, подозреваемых во взятках на общую сумму 19 млн рублей, отмечает РИА ФАН.
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