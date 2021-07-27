«Завиральная идея». Юрист о невозможности победить коррупцию
Заслуженный юрист России Иван Соловье уверен, что можно лишь минимизировать последствия пагубного явления.
Необходимо устранять причины появления коррупции, но бороться с ней как с явлением бессмысленно, заявил экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России Иван Соловьёв на пресс-конференции в НСН.
«Коррупция - проблема комплексная, если кто-то думает, что ее можно победить, очень сильно ошибается. Минимизировать последствия – да, какие-то причины устранить – тоже можно, а полностью от нее избавиться, наверное, завиральная идея», - отметил Соловьев.
По его словам, с коррупцией можно бороться, только если сделать ее невыгодной для самих нарушителей.
«Главный рецепт – это выравнивание ответственности, выравнивание условий для привлечения к ответственности за коррупцию. Мы прекрасно знаем, что без денег невозможно ничего решить, это стало частью повседневной жизни. Любой человек должен привлекаться к ответственности, вне зависимости от своей должности. Когда люди увидят, что никакие погоны не спасают, наверное, тогда это будет первым примером для людей самим отказаться от этого. Начальники должны нести ответственность за коррупционные деяния своих подчиненных. Есть же элементарные экономические схемы, последствия от коррупции должны превысить доход от нее», - подчеркнул Соловьев.
Ранее председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров на пресс-конференции в НСН заявил, что для борьбы с коррупцией зачастую не хватает политической воли. По словам Федорова, коррупции также сложно противостоять, так как на сегодняшний день используются сложные схем махинаций и задействованы многие люди на различных уровнях.
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