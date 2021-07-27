«Завиральная идея». Юрист о невозможности победить коррупцию

Необходимо устранять причины появления коррупции, но бороться с ней как с явлением бессмысленно, заявил экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России Иван Соловьёв на пресс-конференции в НСН.



«Коррупция - проблема комплексная, если кто-то думает, что ее можно победить, очень сильно ошибается. Минимизировать последствия – да, какие-то причины устранить – тоже можно, а полностью от нее избавиться, наверное, завиральная идея», - отметил Соловьев.

По его словам, с коррупцией можно бороться, только если сделать ее невыгодной для самих нарушителей.