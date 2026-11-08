Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной пройдет 10 ноября в Кунцевском зале

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной пройдет в Москве в Кунцевском зале во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее дочь Ольгу.

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Федосеева-Шукшина скончалась в возрасте 88 лет.

Кунцевский ритуальный зал — это один из главных залов официальных гражданских панихид в Москве, расположенный при Кунцевском кладбище.

Ранее стала известна причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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