Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной пройдет 10 ноября в Кунцевском зале
8 ноября 202604:01
Денис Постольский
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной пройдет в Москве в Кунцевском зале во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее дочь Ольгу.
Федосеева-Шукшина скончалась в возрасте 88 лет.
Кунцевский ритуальный зал — это один из главных залов официальных гражданских панихид в Москве, расположенный при Кунцевском кладбище.
Ранее стала известна причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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