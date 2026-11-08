СМИ: В пыточных на Украине могут содержаться до 4 тысяч заключённых
8 ноября 202604:32
Денис Хоноров
Количество заключённых в пыточных на Украине может достигать 4 тысяч человек, сообщает РИА Новости.
В «спокойные периоды» количество заключённых в этих пыточных достигает 500—700. Но в периоды обострений оно может возрастать до 3—4 тысяч.
Ранее стало известно, что на Украине существует 50-70 секретных тюрем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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