СМИ: В пыточных на Украине могут содержаться до 4 тысяч заключённых

Количество заключённых в пыточных на Украине может достигать 4 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

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В «спокойные периоды» количество заключённых в этих пыточных достигает 500—700. Но в периоды обострений оно может возрастать до 3—4 тысяч.

Ранее стало известно, что на Украине существует 50-70 секретных тюрем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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