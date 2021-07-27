Названы самые закоррумпированные сферы в России
Председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров на пресс-конференции в НСН заявил, что бороться с коррупцией можно только с помощью «тотальной зачистки».
Коррупционные схемы в России особенно распространены в Министерстве внутренних дел, в сфере земельных отношений, сфере лицензирования, госзакупок, строительном бизнесе и судебной системе, заявил председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров на пресс-конференции в НСН.
По его словам, выявление единичного случая не способствует решению проблемы, помочь может только тотальная чистка «группировок».
«Мне кажется, здесь дело не только в оперативной работе дело, но и в политической воле. При Васильеве в Дагестане целые пласты правящего класса были привлечены к ответственности. Если одного из коррупционеров взяли, ничего не получится, только тотальная чистка», - добавил Федоров Радиоточке НСН.
Депутаты Госдумы могли бы помочь в борьбе с коррупцией в регионах, выстроили бы целую систему взаимодействия на местах, заявил ранее депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции в НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 032 / сут.
Умерли
155 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 116 / сут.
- Вирусолог: пятна перед глазами после перенесенного COVID-19 говорят о тромбах
- В Чечне непривитым от COVID-19 запретили посещать магазины и мечети
- СМИ: Гимнастка Байлз снялась с командного многоборья Олимпиады из-за психологических проблем
- СМИ сообщили о погибших и пострадавших при взрыве на химпредприятии в Германии
- Путин заявил о необходимости сбалансированных шагов по борьбе с инфляцией
- Девятилетняя москвичка сдала вступительные экзамены в МГУ
- Садовничий прокомментировал возможность допуска на занятия только привитых от COVID-19 студентов
- «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину
- Кофе рекордно подорожал из-за заморозков в Бразилии
- Эрнст объяснил проблемы с трансляцией Олимпийских Игр в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru