Названы самые закоррумпированные сферы в России

Коррупционные схемы в России особенно распространены в Министерстве внутренних дел, в сфере земельных отношений, сфере лицензирования, госзакупок, строительном бизнесе и судебной системе, заявил председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров на пресс-конференции в НСН.

По его словам, выявление единичного случая не способствует решению проблемы, помочь может только тотальная чистка «группировок».