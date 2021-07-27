Названы самые закоррумпированные сферы в России

Председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров на пресс-конференции в НСН заявил, что бороться с коррупцией можно только с помощью «тотальной зачистки».

Коррупционные схемы в России особенно распространены в Министерстве внутренних дел, в сфере земельных отношений, сфере лицензирования, госзакупок, строительном бизнесе и судебной системе, заявил председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров на пресс-конференции в НСН.

По его словам, выявление единичного случая не способствует решению проблемы, помочь может только тотальная чистка «группировок».

«Позолоченная личинка». Милонов призвал к антикоррупционному воспитанию молодежи

«Мне кажется, здесь дело не только в оперативной работе дело, но и в политической воле. При Васильеве в Дагестане целые пласты правящего класса были привлечены к ответственности. Если одного из коррупционеров взяли, ничего не получится, только тотальная чистка», - добавил Федоров Радиоточке НСН.

Депутаты Госдумы могли бы помочь в борьбе с коррупцией в регионах, выстроили бы целую систему взаимодействия на местах, заявил ранее депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции в НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Коррупция В России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры