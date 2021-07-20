«Провинциальная пошлость!» Архитектор оценил «дворец» начальника ГИБДД
Борис Уборевич-Боровский уверен, что в дизайн дома вложено много денег, но в результате получилась полнейшая безвкусица.
В Ставропольском крае правоохранители задержали сотрудников регионального ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Он обвиняется во взятке в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.
Также были опубликованы фотографии и видео дома Сафонова, на которых можно увидеть комнаты с мебелью и украшениями в стиле ампир, а также позолоченные лестницы и «золотые» унитазы.
Председатель Московского архитектурного общества, руководитель Архитектурной студии ub.design Борис Уборевич-Боровский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил дизайнерские решения «дворца» начальника ГИБДД.
«Такое впечатление создается, что это сделано не сейчас, что это сделано лет 15-20 назад. Показалось, что это все очень отдает девяностыми, тогда это было популярно: золотые унитазы, роскошные росписи без стиля, пошлые, непрорисованные колонны, мраморные полы. Либо это уже для кого-то делалось ранее, и было перекуплено, либо такой вот специфический вкус», - отметил Уборевич-Боровский.
По его словам, «проект» обошелся хозяину в приличную сумму денег, но, в конечном счете, никакой ценности не представляет.
«По фотографиям видно, что вложено очень много денег, очень много вложено в лепнину, во весь декор, во всю эту пошлость. Но это некачественная архитектура, некачественный дизайн интерьера. Это все доморощенное, провинциальное. Красотой дом никакой не обладает. Продать это тоже будет очень сложно, потому что все сделано в таком стиле «для себя любимого». Кто-то для себя делал со словами «мне, пожалуйста, дорого, богато» и ему сделали вот такую пошлость в классическом стиле. Почти каждый увидит в этом плохое качество идеи, плохое качество рисунка, неверные цветовые решения, выбор материалов. Это неактуально, провинциальная пошлость, которая никому не нужна», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Начальнику УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы. Также ему может быть назначен штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки - более 1,3 миллиарда рублей.
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