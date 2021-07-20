«Провинциальная пошлость!» Архитектор оценил «дворец» начальника ГИБДД

В Ставропольском крае правоохранители задержали сотрудников регионального ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Он обвиняется во взятке в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.

Также были опубликованы фотографии и видео дома Сафонова, на которых можно увидеть комнаты с мебелью и украшениями в стиле ампир, а также позолоченные лестницы и «золотые» унитазы.

Председатель Московского архитектурного общества, руководитель Архитектурной студии ub.design Борис Уборевич-Боровский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил дизайнерские решения «дворца» начальника ГИБДД.

«Такое впечатление создается, что это сделано не сейчас, что это сделано лет 15-20 назад. Показалось, что это все очень отдает девяностыми, тогда это было популярно: золотые унитазы, роскошные росписи без стиля, пошлые, непрорисованные колонны, мраморные полы. Либо это уже для кого-то делалось ранее, и было перекуплено, либо такой вот специфический вкус», - отметил Уборевич-Боровский.