Подарок от президента: QR-коды на транспорте не введут до Нового года

Президент России Владимир Путин не одобрил введение QR-кодов в транспорте перед Новым годом. Об этом российский лидер заявил на совещании с членами правительства.

«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей»,— пояснил свою позицию президент.

Еще 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах для проезда в общественном транспорте будет снят с рассмотрения, поскольку он нуждается в доработке. По результатам опросов, лишь треть россиян положительно относятся к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения коронавируса.

Член комитета Госдумы по транспорту Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что решение отложить законопроект о QR-кодах в транспорте было единогласным.

«Посмотрите в аэропортах – сначала нас запихивают в автобус, потом мы заходим в самолет, где нам говорят: кто без маски, того из самолета выведут. Это нонсенс. Все эти моменты надо проработать. Комитет переговорил с профессиональным сообществом, все провели собственное исследование и пришли к выводу, что пока не доведено до совершенства. Закон должен быть совершенен, насколько это возможно», - отметил Колесник.

