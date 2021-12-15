Подарок от президента: QR-коды на транспорте не введут до Нового года

Владимир Путин решил не портить людям праздник и отложить закон о QR-кодах накануне Нового года, однако низкие темпы вакцинации, вероятнее всего, заставят власти вернуться к этой мере в 2022 году.

Президент России Владимир Путин не одобрил введение QR-кодов в транспорте перед Новым годом. Об этом российский лидер заявил на совещании с членами правительства.

«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей»,— пояснил свою позицию президент.

Еще 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах для проезда в общественном транспорте будет снят с рассмотрения, поскольку он нуждается в доработке. По результатам опросов, лишь треть россиян положительно относятся к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения коронавируса.

Член комитета Госдумы по транспорту Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что решение отложить законопроект о QR-кодах в транспорте было единогласным.

«Посмотрите в аэропортах – сначала нас запихивают в автобус, потом мы заходим в самолет, где нам говорят: кто без маски, того из самолета выведут. Это нонсенс. Все эти моменты надо проработать. Комитет переговорил с профессиональным сообществом, все провели собственное исследование и пришли к выводу, что пока не доведено до совершенства. Закон должен быть совершенен, насколько это возможно», - отметил Колесник.

В ноябре зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в Госдуме ждут обратной связи от регионов и общественности, прежде чем рассматривать законопроект от QR-кодах на транспорте. При этом депутат поддержала введение кодов в поездах.

«В поездах [введение QR-кодов] было бы хорошо, потому что не все соблюдают масочный режим. Дистанцию там совершенно невозможно соблюдать, как и в самолете. Там, где невозможно соблюсти правила санитарно-эпидемиологических норм, должны быть только здоровые люди. Либо это QR-код, либо ПЦР-тест», - отметила парламентарий.

22 ноября Татарстан стал первым российским регионом, где ввели QR-коды в общественном транспорте. Мера обернулась высадкой сотен человек из автобусов и трамваев из-за отсутствия необходимых документов. После нескольких драк, в ходе одной из которых кондуктору брызнули перцовым баллончиком в лицо, в дело была вынуждена вмешаться полиция. Несмотря на общественное недовольство, 7 декабря Верховный суд Татарстана отклонил иск местных жителей, которые требовали отмены QR-кодов.

Главный недостаток законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах заключается в принуждении людей вакцинироваться. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, член фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов. Схожее мнение выразил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный: в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он назвал законопроект о введении QR-кодов на транспорте одиозным.

«Собирались подписи, проводились социологические замеры. Все это позволило сделать сейчас первый шаг – снять с рассмотрения наиболее одиозный немотивированный законопроект. Надеюсь, что проект о введении QR-кодов в общественных местах, если и будет продавливаться, то хотя бы будет значительно смягчен», - рассказал депутат.
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При этом аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил «Радиоточке НСН», что внутри медицинского сообщества дискуссий по поводу необходимости этой меры нет. По его словам, в медицинском сообществе есть консенсус по теме введения QR-кодов и вакцинации.

«Большинство врачей поддерживает вакцинацию и введение ограничений для тех, кто не вакцинирован. Сомнения в основном высказывают люди, которые к лечебной работе не имеют никакого отношения, которые пороху не нюхали. Единственная большая дискуссия внутри медицинского сообщества сейчас идет по поводу присваивания QR-кода людям с определенным уровнем антител», - резюмировал Болибок.

Несмотря на общественные протесты, 14 декабря комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на расширенном заседании принял решение рекомендовать нижней палате принять в первом чтении законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест. Документ поддержали законодательные собрания 79 регионов.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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