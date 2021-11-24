«Ждем реакцию регионов»: В Госдуме объяснили задержку с законом о QR-кодах на транспорте

«У нас они (законопроекты о QR-кодах – прим. НСН) еще не вынесены на рассмотрение. Когда это будет - решит совет Думы, но сейчас все ждут обратную связь от регионов, общественных организаций и Общественной палаты, потому что нужно знать мнение людей», - сказала Соломатина.

При этом она высказала мнение, что в поездах и самолетах при невозможности соблюдения антиковидных мер должны передвигаться только здоровые люди.

«В самолетах сегодня сложно заразиться, там все-таки хороший воздухообмен, а вот в поездах это (введение QR-кодов – прим. НСН) было бы хорошо, потому что не все соблюдают масочный режим. Дистанцию там совершенно невозможно соблюдать, как и в самолете. Там, где невозможно соблюсти правила санитарно-эпидемиологических норм, должны быть только здоровые люди. Либо это QR-код, либо ПЦР-тест», - отметила парламентарий.

Соломатина также объяснила, почему каждый регион вправе вводить собственные ограничения по QR-кодам.

«Каждый регион вправе решить этот вопрос самостоятельно в рамках ситуации, которая там сложилась. 85 регионов в стране, все разные, где-то больше заболеваемость, где-то меньше. Кроме того, считается коечный фонд, количество заболевших на 100 тысяч человек, количество занятых коек, количество врачебного персонала, справится ли система здравоохранения, если будет какая-то вспышка. От этого зависит принятие решений региональными властями», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».



Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сказала НСН, что рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах не было отложено.

«Рассмотрение законопроекта не отложили. В Госдуме есть регламент, согласно которому любой законопроект должен сначала быть направлен в региональные парламенты, губернаторам, в Совет Федерации, Счетную палату, что Дума и сделала сейчас. Был такой посыл о том, чтобы поторопиться с принятием этого законопроекта, хотели принять его без рассылки в субъекты федерации», - пояснила Останина.