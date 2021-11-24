«Ждем реакцию регионов»: В Госдуме объяснили задержку с законом о QR-кодах на транспорте
Татьяна Соломатина сказала НСН, что в поездах и самолетах должны быть только здоровые люди с QR-кодами или ПЦР-тестами.
В Госдуме ждут обратной связи от регионов и общественности, прежде чем рассматривать законопроект от QR-кодах на транспорте, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампредседателя думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина.
Ранее стало известно, что законопроект о введении QR-кодов в поездах и самолетах не включен в календарь рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь.
«У нас они (законопроекты о QR-кодах – прим. НСН) еще не вынесены на рассмотрение. Когда это будет - решит совет Думы, но сейчас все ждут обратную связь от регионов, общественных организаций и Общественной палаты, потому что нужно знать мнение людей», - сказала Соломатина.
При этом она высказала мнение, что в поездах и самолетах при невозможности соблюдения антиковидных мер должны передвигаться только здоровые люди.
«В самолетах сегодня сложно заразиться, там все-таки хороший воздухообмен, а вот в поездах это (введение QR-кодов – прим. НСН) было бы хорошо, потому что не все соблюдают масочный режим. Дистанцию там совершенно невозможно соблюдать, как и в самолете. Там, где невозможно соблюсти правила санитарно-эпидемиологических норм, должны быть только здоровые люди. Либо это QR-код, либо ПЦР-тест», - отметила парламентарий.
Соломатина также объяснила, почему каждый регион вправе вводить собственные ограничения по QR-кодам.
«Каждый регион вправе решить этот вопрос самостоятельно в рамках ситуации, которая там сложилась. 85 регионов в стране, все разные, где-то больше заболеваемость, где-то меньше. Кроме того, считается коечный фонд, количество заболевших на 100 тысяч человек, количество занятых коек, количество врачебного персонала, справится ли система здравоохранения, если будет какая-то вспышка. От этого зависит принятие решений региональными властями», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сказала НСН, что рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах не было отложено.
«Рассмотрение законопроекта не отложили. В Госдуме есть регламент, согласно которому любой законопроект должен сначала быть направлен в региональные парламенты, губернаторам, в Совет Федерации, Счетную палату, что Дума и сделала сейчас. Был такой посыл о том, чтобы поторопиться с принятием этого законопроекта, хотели принять его без рассылки в субъекты федерации», - пояснила Останина.
Ранее сообщалось, что Татарстан первым из регионов России ввел систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Это привело к многочисленным конфликтам и транспортному коллапсу. Только за первую половину понедельника в Казани не пустили в транспорт полторы тысячи пассажиров, при этом в городе взлетели цены на такси.
Между тем, мэр Уфы Сергей Греков дал указание выборочно проверять QR-коды в общественном транспорте столицы Башкирии.
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