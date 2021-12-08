«Вездесущий бардак»: Иммунолог о сомнениях властей по введению QR-кодов
Ввести обязательные QR-коды в общественных местах хотят в целях создания безопасной жизни для людей, но россияне превращают всё в беспорядок, заявил Болибок.
Единственная большая дискуссия внутри медицинского сообщества сейчас идет по поводу присваивания QR-кода людям с определенным уровнем антител, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Российские власти еще не приняли финальное решение о вводе QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В Госдуме и администрации президента отмечают, что судьба законопроекта зависит от эпидемиологической ситуации в стране, в том числе от уровня коллективного иммунитета и темпов вакцинации, а также показателей заболеваемости и смертности.
«QR-код является мерой регулирования социальных контактов у людей. Смысл QR-кодов в том, чтобы создать безопасную социальную среду там, где это возможно, чтобы в закрытых помещениях не скапливались люди, которые потенциально могут быть распространителями коронавирусной инфекции. Такая мера предназначена для того, чтобы создать безопасную жизнь для всех. Наша задача обезопасить непривитых людей от того, чтобы они не могли попасть туда, где высокая вероятность заразиться. К коллективному иммунитету это никакого отношения не имеет. У властей разные тенденции на эту тему. У нас все благие начинания упираются в вездесущий бардак, потому что люди у нас, к сожалению, крайне мало законопослушные, особенно что касается мер личного регулирования», - отметил Болибок.
По его словам, в медицинском сообществе на тему введения QR-кодов и вакцинации сомнений практически нет.
«Большинство врачей поддерживает вакцинацию и введение ограничений для тех, кто не вакцинирован. Сомнения в основном высказывают люди, которые к лечебной работе не имеют никакого отношения, которые пороху не нюхали. Единственная большая дискуссия внутри медицинского сообщества сейчас идет по поводу присваивания QR-кода людям с определенным уровнем антител», - резюмировал Болибок.
Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что российские врачи запуганы и боятся открыто высказывать мнение по обязательной вакцинации от COVID-19, не понимая, почему до сих пор нет окончательных результатов исследований по вакцине «Спутник V».
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