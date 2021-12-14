«Принуждение к вакцинации»: депутат Госдумы высказался о законопреокте о QR-кодах

Главный недостаток законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах заключается в принуждении людей вакцинироваться. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Он объяснил, что фракция «Справедливая Россия», членом которой он является, поддерживает добровольную вакцинацию от коронавируса.

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«Мы организовали плохую пиар-компанию и не смогли организовать методы и способы убеждения людей вакцинироваться, и сейчас с помощью этого закона мы прибегаем к методам принуждения, что категорически неверно», — подчеркнул Тумусов в беседе с «Радио 1».

При этом депутат отметил, что эффективнее принуждения работают методы стимулирования россиян. В пример Тумусов привел страхование граждан до 10 млн рублей при вакцинации и вручение премии на работе.

Ранее комитет Госдумы по здравоохранению настоятельно порекомендовал нижней палате парламента одобрить проект о введении QR-кодов в общественных местах.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаВакцинация
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