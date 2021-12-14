«Принуждение к вакцинации»: депутат Госдумы высказался о законопреокте о QR-кодах
Главный недостаток законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах заключается в принуждении людей вакцинироваться. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
Он объяснил, что фракция «Справедливая Россия», членом которой он является, поддерживает добровольную вакцинацию от коронавируса.
«Мы организовали плохую пиар-компанию и не смогли организовать методы и способы убеждения людей вакцинироваться, и сейчас с помощью этого закона мы прибегаем к методам принуждения, что категорически неверно», — подчеркнул Тумусов в беседе с «Радио 1».
При этом депутат отметил, что эффективнее принуждения работают методы стимулирования россиян. В пример Тумусов привел страхование граждан до 10 млн рублей при вакцинации и вручение премии на работе.
Ранее комитет Госдумы по здравоохранению настоятельно порекомендовал нижней палате парламента одобрить проект о введении QR-кодов в общественных местах.
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