«Принуждение к вакцинации»: депутат Госдумы высказался о законопреокте о QR-кодах

«Мы организовали плохую пиар-компанию и не смогли организовать методы и способы убеждения людей вакцинироваться, и сейчас с помощью этого закона мы прибегаем к методам принуждения, что категорически неверно», — подчеркнул Тумусов в беседе с «Радио 1».

При этом депутат отметил, что эффективнее принуждения работают методы стимулирования россиян. В пример Тумусов привел страхование граждан до 10 млн рублей при вакцинации и вручение премии на работе.

Ранее комитет Госдумы по здравоохранению настоятельно порекомендовал нижней палате парламента одобрить проект о введении QR-кодов в общественных местах.

