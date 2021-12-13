«QR-коды отложить». В Госдуме воззвали к совести антиваксеров
Андрей Колесник рассказал, что законопроект о введении QR-кодов в транспорте признали недоработанным, но обойтись совсем без ограничений ситуация вряд ли позволит.
Профильный комитет Госдумы посчитал законопроект о введении QR-кодов в транспорте недоработанным и принял единогласное решение его отложить, заявил член комитета Госдумы по транспорту Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Можно было бы вводить QR-коды, потому что это здоровье людей, которое даже в удобствах не оценивается, это же временная мера. Посмотрите в аэропортах – сначала нас запихивают в автобус, потом мы заходим в самолет, где нам говорят: кто без маски, того из самолета выведут. Это нонсенс. Все эти моменты надо проработать. Комитет переговорил с профессиональным сообществом, все провели собственное исследование и пришли к выводу, что пока не доведено до совершенства. Закон должен быть совершенен, насколько это возможно. Столько там нюансов, по транспорту посмотрели, приняли единогласное решение закон пока отложить», - отметил Колесник.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нужна скрупулезная доработка законопроекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, документ не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан и решение о снятии его с рассмотрения было принято «в русле позиции Владимира Путина».
По словам Колесника, решение Госдумы не означает, что удастся полностью избежать введения ограничений, но теперь их предстоит доработать.
«Президент же четко сказал, что мы насильно прививаться никого заставлять не будем. С другой стороны, у людей совесть должна быть элементарная. Это как человек, который со скоростью 200 по Кутузовскому летит, он еще и с собой заберет кого-нибудь. Это условно та же история. Я не понимаю, откуда появилось это движение антиваксеров. Я согласен, что прививки здоровья не добавляют, но лучше быть живым, чем здоровым и мертвым. Мы делаем, стараемся, все равно люди будут недовольны, где-то все равно нужно будет поджимать в вопросе прививок. Мы же не можем сесть по квартирам, полностью изолироваться», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте одиозен и не мотивирован. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный ранее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- На Украине озвучили условие капитуляции Киева перед Москвой
- СМИ: напавшим на стоматолога с ножом оказался продюсер фильма «Сволочи»
- Россиянам назвали достаточный уровень антител для защиты от омикрон-штамма
- Госдума сняла с рассмотрения законопроект о вводе QR-кодов на транспорте
- УЕФА аннулировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов
- Пьяный охранник открыл стрельбу в жилом комплексе Москвы
- Журнал Time признал Илона Маска «Человеком года»
- Стало известно об отце подрывника Серпуховского монастыря
- Никита Михалков сохранил пост председателя Союза кинематографистов РФ
- «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыках Лиги Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru