«QR-коды отложить». В Госдуме воззвали к совести антиваксеров

Андрей Колесник рассказал, что законопроект о введении QR-кодов в транспорте признали недоработанным, но обойтись совсем без ограничений ситуация вряд ли позволит. 

Профильный комитет Госдумы посчитал законопроект о введении QR-кодов в транспорте недоработанным и принял единогласное решение его отложить, заявил член комитета Госдумы по транспорту Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Можно было бы вводить QR-коды, потому что это здоровье людей, которое даже в удобствах не оценивается, это же временная мера. Посмотрите в аэропортах – сначала нас запихивают в автобус, потом мы заходим в самолет, где нам говорят: кто без маски, того из самолета выведут. Это нонсенс. Все эти моменты надо проработать. Комитет переговорил с профессиональным сообществом, все провели собственное исследование и пришли к выводу, что пока не доведено до совершенства. Закон должен быть совершенен, насколько это возможно. Столько там нюансов, по транспорту посмотрели, приняли единогласное решение закон пока отложить», - отметил Колесник.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нужна скрупулезная доработка законопроекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, документ не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан и решение о снятии его с рассмотрения было принято «в русле позиции Владимира Путина».

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По словам Колесника, решение Госдумы не означает, что удастся полностью избежать введения ограничений, но теперь их предстоит доработать.

«Президент же четко сказал, что мы насильно прививаться никого заставлять не будем. С другой стороны, у людей совесть должна быть элементарная. Это как человек, который со скоростью 200 по Кутузовскому летит, он еще и с собой заберет кого-нибудь. Это условно та же история. Я не понимаю, откуда появилось это движение антиваксеров. Я согласен, что прививки здоровья не добавляют, но лучше быть живым, чем здоровым и мертвым. Мы делаем, стараемся, все равно люди будут недовольны, где-то все равно нужно будет поджимать в вопросе прививок. Мы же не можем сесть по квартирам, полностью изолироваться», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте одиозен и не мотивирован. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный ранее.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ГосдумаТранспортВакцинацияQR-код
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