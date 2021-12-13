«QR-коды отложить». В Госдуме воззвали к совести антиваксеров

Профильный комитет Госдумы посчитал законопроект о введении QR-кодов в транспорте недоработанным и принял единогласное решение его отложить, заявил член комитета Госдумы по транспорту Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Можно было бы вводить QR-коды, потому что это здоровье людей, которое даже в удобствах не оценивается, это же временная мера. Посмотрите в аэропортах – сначала нас запихивают в автобус, потом мы заходим в самолет, где нам говорят: кто без маски, того из самолета выведут. Это нонсенс. Все эти моменты надо проработать. Комитет переговорил с профессиональным сообществом, все провели собственное исследование и пришли к выводу, что пока не доведено до совершенства. Закон должен быть совершенен, насколько это возможно. Столько там нюансов, по транспорту посмотрели, приняли единогласное решение закон пока отложить», - отметил Колесник.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нужна скрупулезная доработка законопроекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, документ не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан и решение о снятии его с рассмотрения было принято «в русле позиции Владимира Путина».