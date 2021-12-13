«Рычаги управления»: Госдума пошла на уступки противникам QR-кодов

Володин добавил, что снятие законопроекта с рассмотрения стало возможным в результате диалога Госдумы с правительством и гражданами. Ранее под его постом о QR-кодах граждане оставили почти 50 тысяч комментариев, большая часть из которых носила негативный характер. Кроме того, противники законопроекта подошли к председателю парламента во время его поездки в Саратов, назвав в разговоре с ним коды «рычагами управления людьми».

При этом источники РБК утверждают, что власти от законопроекта окончательно не отказались - просто Минтранс хочет его доработать с учетом поступивших замечаний.

В то же время основной (не менее резонансный) документ о QR-кодах в общественных местах остается на рассмотрении, о чем также напомнили Володину в комментариях в его Telegram-канале. Судьба этого документа неясна: соцопросы показывают стабильно негативное отношение к подобного рода ограничениям, однако эпидемиологическая обстановка в стране остается сложной. Так, 8 декабря РБК со ссылкой на собственные источники в Госдуме и администрации президента передавал, что введение QR-кодов в общественных местах будет зависеть от коллективного иммунитета и уровня вакцинации населения.



Как ни странно, мнения по поводу QR-кодов разделились даже в профессиональной среде. Российские врачи запуганы и боятся открыто высказывать мнение по обязательной вакцинации от COVID-19, не понимая, почему до сих пор нет окончательных результатов исследований по «Спутнику V», заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. Он также выразил надежду, что законопроект о QR-кодах будет отвергнут Госдумой, поскольку «фактически, это мера принуждения к противозаконным действиям».