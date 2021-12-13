«Рычаги управления»: Госдума пошла на уступки противникам QR-кодов
Однако полностью от идеи подобных ограничений власти не отказались, несмотря на дискуссии по поводу QR-кодов даже внутри медицинского сообщества.
Вызвавший много споров законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом он сослался на слова президента Владимира Путина, который на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 9 декабря подчеркнул, что закон о QR-кодах для пользования транспортом необходимо изучить «самым внимательным образом, чтобы не ограничить права людей», а также «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем».
Володин добавил, что снятие законопроекта с рассмотрения стало возможным в результате диалога Госдумы с правительством и гражданами. Ранее под его постом о QR-кодах граждане оставили почти 50 тысяч комментариев, большая часть из которых носила негативный характер. Кроме того, противники законопроекта подошли к председателю парламента во время его поездки в Саратов, назвав в разговоре с ним коды «рычагами управления людьми».
При этом источники РБК утверждают, что власти от законопроекта окончательно не отказались - просто Минтранс хочет его доработать с учетом поступивших замечаний.
В то же время основной (не менее резонансный) документ о QR-кодах в общественных местах остается на рассмотрении, о чем также напомнили Володину в комментариях в его Telegram-канале. Судьба этого документа неясна: соцопросы показывают стабильно негативное отношение к подобного рода ограничениям, однако эпидемиологическая обстановка в стране остается сложной. Так, 8 декабря РБК со ссылкой на собственные источники в Госдуме и администрации президента передавал, что введение QR-кодов в общественных местах будет зависеть от коллективного иммунитета и уровня вакцинации населения.
Как ни странно, мнения по поводу QR-кодов разделились даже в профессиональной среде. Российские врачи запуганы и боятся открыто высказывать мнение по обязательной вакцинации от COVID-19, не понимая, почему до сих пор нет окончательных результатов исследований по «Спутнику V», заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. Он также выразил надежду, что законопроект о QR-кодах будет отвергнут Госдумой, поскольку «фактически, это мера принуждения к противозаконным действиям».
«В разговорах я практически не встречал врачей, которые полностью бы поддерживали обязательную вакцинацию. Она противоречит всему – позиции президента, выступлениям глав обеих ветвей нашего парламента. Все обещали, что у нас будет только добровольная вакцинация, и закон на сегодняшний день не позволяет вводить обязательную. Более того, обязательная вакцинация непроверенным лекарством и насильственное принуждение людей к участию в, фактически, клинических исследованиях, это вообще является преступлением против человечности», - заявил врач.
При этом аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что единственная большая дискуссия внутри медицинского сообщества сейчас идет по поводу присваивания QR-кода людям с определенным уровнем антител. Сами коды врач назвал мерой, предназначенной для создания безопасной жизни для всех.
«Большинство врачей поддерживает вакцинацию и введение ограничений для тех, кто не вакцинирован. Сомнения в основном высказывают люди, которые к лечебной работе не имеют никакого отношения, которые пороху не нюхали. Единственная большая дискуссия внутри медицинского сообщества сейчас идет по поводу присваивания QR-кода людям с определенным уровнем антител», - резюмировал Болибок.
В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ночь на понедельник, 13 декабря поддержал снятие с рассмотрения законопроекта о введении системы QR-кодов на транспорте. «В диалоге рождается истина», - отметил парламентарий в своем Telegram-канале. Ранее Толстой попал в список адресатов «письма врачей» как один из самых известных российских антиваксеров.
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