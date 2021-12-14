Комитет Госдумы по безопасности одобрил проект о QR-кодах в общественных местах
Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на расширенном заседании принял решение рекомендовать нижней палате принять в первом чтении законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест. В обсуждении, в частности, приняли участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
Документ предусматривает, что россияне получат возможность посещать общественные места, в том числе, массовые мероприятия и заведения общепита, с предъявлением QR-кода о сделанной прививке, документа о перенесённом заболевании COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации.
Согласно статистике, приведённой, законодательные собрания 79 регионов поддержали законопроект. Еще четыре парламента субъектов федерации проект не рассматривали. Особую позицию заняли депутата Московской городской дума - они направила в Госдуму отзывы москвичей.
Ещё один правительственный законопроект о QR-кодах на транспорте Совет Госдумы накануне снял с рассмотрения для доработки. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сегодня выступил против введения под Новый год такого рода ограничений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 343 / сут.
Умерли
292 тыс.+1 145 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+34 084 / сут.
- Певица Марина Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками после пожара
- Скворцова: Вакцинация является наиболее эффективной профилактикой постковидных осложнений
- Комитет Госдумы по безопасности одобрил проект о QR-кодах в общественных местах
- ВОЗ: Штамм «омикрон» выявлен в 77 странах
- Дептранс заявил о подорожании проезда в московском транспорте
- ВОЗ: Возможность повторно заразиться «омикроном» выше по сравнению с дургими штаммами
- В Екатеринбурге налетчики ограбили банк
- В центре Москвы вырастут цены на парковку
- Путин отклонил предложение ввести QR-коды в транспорте под Новый год
- Голикова рассказала о новых данных в COVID-сертификатах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru