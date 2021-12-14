Комитет Госдумы по безопасности одобрил проект о QR-кодах в общественных местах

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на расширенном заседании принял решение рекомендовать нижней палате принять в первом чтении законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест. В обсуждении, в частности, приняли участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Документ предусматривает, что россияне получат возможность посещать общественные места, в том числе, массовые мероприятия и заведения общепита, с предъявлением QR-кода о сделанной прививке, документа о перенесённом заболевании COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации.

Согласно статистике, приведённой, законодательные собрания 79 регионов поддержали законопроект. Еще четыре парламента субъектов федерации проект не рассматривали. Особую позицию заняли депутата Московской городской дума - они направила в Госдуму отзывы москвичей.

Ещё один правительственный законопроект о QR-кодах на транспорте Совет Госдумы накануне снял с рассмотрения для доработки. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сегодня выступил против введения под Новый год такого рода ограничений.

