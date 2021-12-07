Верховный суд Татарстана отказался отменить QR-коды

Верховный суд Татарстана отклонил иск местных жителей, которые требовали отмены QR-кодов, сообщает РИА Новости.

В казанском ТЦ посетитель напал на охранника с ножом из-за QR-кода

Жители республики обратились в суд с требованием отменить предъявление QR-кодов при посещении общепита, ТЦ и транспорта, назвав их противоречащими Конституции РФ.

Один из истцов, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин отметил, что подобные ограничения могут вводить только федеральная власть, однако такого закона принято не было и режим чрезвычайной ситуации никто не объявлял

Суд же встал на сторону ответчиков, которые объяснили ввод теми полномочиями, которые были предоставлены региональным властям федеральным центром.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отслеживают предлагаемые в регионах меры по борьбе с распространением COVID-19, сообщает RT. По его словам, вводя различные ограничения региональные власти реализуют свои особые полномочия.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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