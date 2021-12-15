Исследование: введение QR-кодов поддерживает каждый третий россиянин

Каждый третий россиянин положительно относится к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения коронавируса. Из числа вакцинированных участников исследования электронные коды приветствуют более половины, тогда как из числа непривитых — всего 7%.

Активнее других введение кодов поддерживают россияне старшего возраста. 29% опрошенных готовы поддержать введение ограничений для непривитых. При этом из числа вакцинированных введение ограничений для тех, кто не привился, поддержал бы каждый второй.

Напомним, профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на расширенном заседании принял решение рекомендовать нижней палате принять в первом чтении законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест. Документ предусматривает, что россияне получат возможность посещать общественные места, в том числе, массовые мероприятия и заведения общепита, с предъявлением QR-кода о сделанной прививке, документа о перенесённом заболевании COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации.

