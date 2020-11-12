Почему коронавирус нельзя победить? В России нашли объяснение

Специалисты уверены, что эпидемиологический процесс локализовался, а очаги заражений уже невозможно заблокировать.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, в чем заключается основная трудность в борьбе с коронавирусом в России.

«Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много собственных локальных очагов, которые вспыхнули и начали функционировать одновременно», — заявил он.

Иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН заявляла, что следующей вспышки коронавируса, как и любой острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), можно ждать ранней весной - в марте 2021 года, но не стоит забывать и о текущей волне заболевания.

«Обычно волны ОРВИ бывают осенние и ранневесенние, это октябрь-ноябрь осенью и март весной», - сказала она.

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По ее словам, прежде всего, себя должны беречь люди из групп риска - пожилые и с сопутствующими заболеваниями. Им следует контролировать свое здоровье и патологии, компенсировать их приемами препаратов и тогда ничего страшного не будет, заключила эксперт.

Ранее на пресс-конференции НСН депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что говорить о волнах заболеваемости нельзя, есть эпидемические подъемы, завершение которых зависит от нашего поведения.

По его словам, нужно максимально отправить офисных работников, банков, в частности, на удаленку, обеспечить сотрудников масками и перчатками. Все это даст хороший эффект, считает Онищенко.

Популяционный иммунитет к коронавирусу в разных регионах составляет от 5,1% до 65,3%. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в среду, что 31% случаев коронавирусной инфекции в РФ зафиксирован у бессимптомных носителей.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, что бессимптомное перенесение коронавируса – самый лучший вариант для зараженного человека.

«Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, оно потому так и называется – «бессимптомное течение инфекции», при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. И это не заболевание, это бессимптомное течение инфекции», - сказал Болибок.

Дожить до 2021-го: Ждать ли новой волны COVID-19

«Из-за чудовищной перегрузки лабораторий у нас население недообследовано, многие случаи коронавирусной инфекции не выявляются. Потому те 31% бессимптомных, о которых говорит Голикова, – это те, кто проходил обследование. У меня вообще такое ощущение, что сейчас, на пике пандемии, выявляется от силы четверть заболевших», - рассказал эксперт.

Он считает, что если протестировать на антитела к коронавирусу абсолютно всех граждан, то процент перенесших заражение бессимптомно будет гораздо больше, чем 31%. По его словам, в основном они будут среди детей, так как их сейчас никто не тестирует, а симптомов у них нет.

Тем временем в столице решили бороться с COVID-19 своими методами. Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса мэр Сергей Собянин во вторник объявил в Москве новые ограничительные меры . Они будут действовать минимум два месяца — пока что до 15 января 2021 года.

Московские студенты были переведены на дистанционное обучение, бары, клубы и караоке получили запрет на работу по ночам, а число зрителей в театрах и кинотеатрах снизили до 25% от общей вместимости зала. Проведение культурных, выставочных мероприятий с участием зрителей также приостанавливается, а вся работа выставок, тренингов, лекций переходит в режим онлайн.

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ФОТО: РИА Новости
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