Почему коронавирус нельзя победить? В России нашли объяснение

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, в чем заключается основная трудность в борьбе с коронавирусом в России.

«Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много собственных локальных очагов, которые вспыхнули и начали функционировать одновременно», — заявил он.

Иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН заявляла, что следующей вспышки коронавируса, как и любой острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), можно ждать ранней весной - в марте 2021 года, но не стоит забывать и о текущей волне заболевания.

«Обычно волны ОРВИ бывают осенние и ранневесенние, это октябрь-ноябрь осенью и март весной», - сказала она.