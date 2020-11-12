Эпидемиолог рассказал о популяционном иммунитете к коронавирусу в регионах

По его словам, программа изучения общего иммунитете стартовала в июне, она была запущена Роспотребнадзором. Первоначально было обследовано более 74 тысяч волонтеров в 26 регионах страны. В сентябре-октябре прошел второй этап, третий намечен на конец ноября - начало декабря. Участие в исследовании принимают те же участники.

Выяснилось, что если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3—50,2%, то ко второму достиг 5,1–65,3%. В 15 регионах отмечен рост иммунной прослойки в 1,5—2 раза.

Между тем, Роспотребнадзор назвал россиян, наиболее подверженных внебольничной пневмонии, сообщает «Свободная пресса». В частности, очаги заболевания появляются в семьях и организованных коллективах из-за несвоевременной изоляции больных ОРВИ, нарушения работы вентиляции и несоблюдения требований по воздухообмену.







