Иммунолог рассказала, когда ждать следующую вспышку коронавируса в РФ

COVID-19 со временем станет сезонным заболеванием, обостряясь на фоне изменений погоды, а четвертой волны инфекции в 2021 году не будет, так как население страны сделает прививки от коронавируса или успеет переболеть, рассказал научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев.

Иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, что следующей вспышки коронавируса, как и любой острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), можно ждать ранней весной - в марте 2021 года, но не стоит забывать и о текущей волне заболевания.

«Обычно волны ОРВИ бывают осенние и ранневесенние, это октябрь-ноябрь осенью и март весной», - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, сколько еще россиянам ходить в масках, она сказала, что вопрос не к врачам.

«Это вопрос к руководству. Мы же не носим в обычный сезон ОРВИ маски. Зачем сейчас ходить в масках? Тоже не совсем ясно», - отметила Ярцева.