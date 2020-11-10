Иммунолог рассказала, когда ждать следующую вспышку коронавируса в РФ
Иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, когда можно ждать следующей вспышки коронавируса, и призвала не забывать о текущей волне заболевания.
COVID-19 со временем станет сезонным заболеванием, обостряясь на фоне изменений погоды, а четвертой волны инфекции в 2021 году не будет, так как население страны сделает прививки от коронавируса или успеет переболеть, рассказал научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев.
Иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, что следующей вспышки коронавируса, как и любой острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), можно ждать ранней весной - в марте 2021 года, но не стоит забывать и о текущей волне заболевания.
«Обычно волны ОРВИ бывают осенние и ранневесенние, это октябрь-ноябрь осенью и март весной», - сказала она.
Отвечая на вопрос о том, сколько еще россиянам ходить в масках, она сказала, что вопрос не к врачам.
«Это вопрос к руководству. Мы же не носим в обычный сезон ОРВИ маски. Зачем сейчас ходить в масках? Тоже не совсем ясно», - отметила Ярцева.
По ее словам, всегда должны беречь себя люди из групп риска, прежде всего - пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями. Им следует контролировать свое здоровье и патологии, компенсировать их приемами препаратов и тогда ничего страшного не будет, заключила эксперт.
Ранее на пресс-конференции НСН депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что говорить о волнах заболеваемости нельзя, есть эпидемические подъемы, завершение которых зависит от нашего поведения. По его словам, нужно максимально отправить офисных работников, банков, в частности, на удаленку, обеспечить сотрудников масками и перчатками. Все это даст хороший эффект и двинуться в сторону, отметил Онищенко.
За минувшие сутки в России выявили почти 21 тысячу новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в России выявили 1,8 миллиона случаев заболевания, скончалось 31,161 тысячи человек, из них за последние сутки – 368 человек.
В Москве за сутки выявили 5,9 тысячи человек с коронавирусом, в городе за сутки умерло 68 человек, всего с начала пандемии – 7429. В Подмосковье выявили 685 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 1485 новых случаев.
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